الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي يفتتح الجولة الثالثة في كأس آسيا للشطرنج

أشاد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتنظيم المتميز من نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية لمنافسات كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات 2026، في فندق شيراتون أبوظبي، بمشاركة لافتة من 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 دولة.

وأكد الوحشي خلال افتتاح منافسات الجولة أن المستويات القوية من نخبة اللاعبين الذين يمثلون القارة تشير إلى التطور اللافت في اللعبة على مستوى القارة، والإمكانيات الكبيرة للمشاركين، بفضل جهود الاتحاد الآسيوي بقيادة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان.

وأوضح الوحشي، أن منتخبات الصين وروسيا والهند تملك حظوظاً كبيرة في المنافسة على المراكز الأولى في ظل المستويات المتقاربة بين لاعبيها، والتنافس الكبير على الفوز في المباريات خلال الجولات الماضية، وقال إن بقية المنتخبات أظهرت مقدرات فنية عالية تؤكد النمو الذي تشهده هذه الرياضة.

يذكر أن الدول الآسيوية تمتلك قاعدة واسعة من اللاعبين، تضع الشطرنج الآسيوي منافساً كبيراً في العالم، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في التطور الذي تشهده على كافة المستويات الإدارية والفنية والتنظيمية، بجانب استضافة البطولات الكبرى بمشاركة أفضل اللاعبين عالمياً.