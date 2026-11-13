بيرلو: دبي يونايتد يتطلع إلى تقديم مباراة قوية أمام الشارقة في كأس أديب

أكد الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب دبي يونايتد، أهمية المواجهة المرتقبة أمام الشارقة الأحد، ضمن منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، مشدداً على ضرورة تعامل الفريق بإيجابية مع اختلاف المسابقات وضغط المباريات، والعمل على تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز.

وقال بيرلو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن الفريق يمر بمرحلة تتطلب التعامل مع كل أسبوع وفق متطلباته، في ظل اختلاف المسابقات وغياب عدد من اللاعبين لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى سعادته بانضمام أحد لاعبي دبي يونايتد للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الوطني، معتبراً ذلك خطوة إيجابية للنادي.

وأضاف: علينا التركيز على المباراة والتحلي بالإيجابية، وتقديم أداء جيد أمام الشارقة، فهدفنا هو الظهور بصورة قوية وتحقيق الفوز، كما تمثل هذه المواجهة فرصة لبعض اللاعبين للحصول على دقائق لعب وإثبات قدراتهم. وفيما يتعلق بحالة المصابين، أوضح بيرلو أن ماركوس سيغيب لمدة قد تصل إلى خمسة أسابيع، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل والتركيز رغم الغيابات.

كما أشار إلى أن اللاعب ماتي موهوك أصبح ضمن خيارات الفريق، وقد يشارك في المباراة لمدة 30 دقيقة أو شوط كامل، وفقاً لمجريات اللقاء وتقييم الجهاز الفني لحالته. واختتم بيرلو تصريحاته بالتأكيد على أهمية الروح الإيجابية والعمل الجماعي، من أجل تقديم المستوى المطلوب والخروج بنتيجة إيجابية أمام الشارقة.