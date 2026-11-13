جاردين: كلباء فرصة لاختبار بدلاء شباب الأهلي

أكد البرتغالي أندريه جاردين، المدير الفني لشباب الأهلي، أهمية مواجهة مضيفه كلباء المقررة مساء الأحد، ضمن منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشدداً على تطلع فريقه إلى تقديم أداء جيد وتحقيق النتيجة التي تلبي طموحاته.

ووصف جاردين المباراة بالمهمة، كونها تأتي في بطولة مختلفة عن دوري أدنوك للمحترفين، وتمثل فرصة أمام الجهاز الفني لمنح عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق لعب كافية فرصة المشاركة، مستفيداً من فترة توقف الدوري وغياب اللاعبين الدوليين المرتبطين بمنتخباتهم الوطنية.

وأشار مدرب شباب الأهلي إلى أن فريقه استغل فترة التوقف في التحضير الجيد للمواجهة، بعدما خاض أسبوعاً من التدريبات، سعياً للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، وقال: نسعى لتقديم مباراة جيدة وتحقيق التطلعات.

من جانبه، شدد برينو كاسكاردو، لاعب شباب الأهلي، على أهمية المواجهة، مؤكداً أن الفريق يدرك أهدافه وطموحاته خلال الموسم الحالي، وأن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث يظل هدفاً أساسياً في جميع المباريات.

وأعرب عن ثقة اللاعبين وقدرتهم على تقديم الأداء المنتظر والخروج بالنتيجة الإيجابية، موجهاً الدعوة إلى جماهير شباب الأهلي للحضور ومساندة الفريق، مؤكداً أن دعم المدرجات يمثل حافزاً مهماً للاعبين ويسهم في تعزيز فرصهم لتحقيق الفوز.