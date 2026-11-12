الاتحاد الأرجنتيني يمدّد عقد سكالوني حتى مونديال 2030

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تمديد عقد مدرب المنتخب الأول ليونيل سكالوني حتى نهائيات كأس العالم 2030.

وجاء الإعلان عن تجديد عقد سكالوني خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، عقده رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا بحضور المدرب البالغ 48 عاماً.

وقال تابيا إن سكالوني الذي قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وإلى نهائي نسخة هذا العام في أمريكا الشمالية، سيصبح المدرب الأرجنتيني الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم عند انتهاء عقده.

بدوره، أكد سكالوني أنه يشعر بالحماسة نفسها التي رافقته منذ اليوم الأول لتوليه مهمة تدريب «التانغو»، مشيراً إلى أنه يبدأ مشروعاً جديداً الآن، وذلك بعد شهر من إعلان ليونيل ميسي، النجم الأبرز في المنتخب على مدى 20 عاماً، اعتزاله اللعب الدولي.

وكان سكالوني أثار الشكوك بشأن مستقبله مع المنتخب عقب خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا 0-1 في نهائي كأس العالم 2026، وشهد أجواءً مشحونة وتوتراً كبيراً.

ويتولى سكالوني تدريب المنتخب الأرجنتيني منذ ثماني سنوات، ونجح في بناء منتخب يُعدّه كثيرون الأفضل في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وأحرز سكالوني مع منتخب بلاده لقب كأس العالم 2022، وقاد الأرجنتين إلى التتويج بلقبين في بطولة كوبا أمريكا عامَي 2021 و2024، فيما تتمثل مهمته المقبلة في قيادة المنتخب نحو مرحلة جديدة، في ظل غياب ميسي، الذي شكّل ركيزته الأساسية لسنوات طويلة.