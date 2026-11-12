علي اللنجاوي: تحدي دبي للياقة 2026 جعل الرياضة جزءاً من الحياة اليومية

أكد علي اللنجاوي نائب رئيس جامعة حمدان الذكية - للموارد المؤسسية والخدمات، أن تحدي دبي للياقة 2026 رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني وجعل الرياضة جزءا من الحياة اليومية. ويسهم التحدي في تعزيز صحة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، ويدعم مكانة دبي بوصفها نموذجا عالميا للمدن التي تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته في صميم أولوياتها التنموية.

وأضاف اللنجاوي: في جامعة حمدان بن محمد الذكية، نؤمن أن بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل يتطلبان منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والصحة الجسدية والذهنية، انطلاقا من قناعتنا أن التميز الأكاديمي والإبداع والابتكار يرتبطان ارتباطا وثيقا بنمط حياة صحي ومتوازن. ومن هذا المنطلق، نحرص على دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الوعي بأهمية النشاط البدني، وتشجع المتعلمين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على تبني ممارسات صحية مستدامة تنعكس إيجابا على حياتهم الشخصية والمهنية.

وواصل مع انطلاق النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة، نجدد التزامنا بالإسهام في تحقيق أهداف هذه المبادرة الرائدة، وتعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية، إيمانا منا أن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطا يشكل أساسا راسخا لمواصلة مسيرة التنمية والريادة التي تنتهجها دولة الإمارات.