«ميركاتو الشتاء» يشعل صراع الكبار في إيطاليا

تستعد أندية القمة في الدوري الإيطالي، لتحركات مهمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اختلاف احتياجاتها وطموحاتها في النصف الثاني من الموسم، بين فرق تبحث عن صفقات محدودة لتعزيز الاستقرار، وأخرى تستعد لفتح خزائنها لإعادة ترتيب أوراقها والعودة إلى المنافسة بقوة.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن لاتسيو وإنتر يميلان إلى سياسة التعاقدات المدروسة واقتناص الفرص المتاحة، بينما يتجه ميلان ويوفنتوس ونابولي إلى إجراء تغييرات أكثر تأثيراً، لتدعيم صفوفها ومعالجة الثغرات الفنية.



تجنب المغامرة

رغم تصدره الدوري وطموحه في مواصلة مشوار المنافسة على اللقب، لا يخطط لاتسيو لإبرام صفقات كبيرة في يناير 2027، حيث تتركز تحركاته المتوقعة على تدعيم بعض المراكز بصفقات محدودة، مع إمكانية انتظار الفرص المناسبة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، إلى جانب دراسة موقف بعض المغادرين.



في المقابل، يبدو إنتر الأكثر استقراراً من حيث اكتمال قائمته وتوافر البدائل، ولذلك لا يتوقع أن يشهد سوقه الشتوي تحركات واسعة، ورغم الحديث سابقاً عن إمكانية التعاقد مع مهاجم خامس، فإن الفكرة تبدو مستبعدة، مع بقاء خيار ضم قلب دفاع قائماً، ولكن بشرط رحيل الإنجليزي جون ستونز، وعدم قدرته على تقديم الضمانات البدنية المطلوبة. وفي حال استمراره بحالة جيدة، قد يغلق إنتر ملف الانتقالات حتى الصيف المقبل.



قلب دفاع ومهاجم

على الجانب الآخر، يحتاج ميلان إلى تعزيز صفوفه، ويأتي البرتغالي غونزالو إيناسيو، مدافع سبورتينغ لشبونة، في مقدمة الأسماء المطلوبة لتدعيم قلب الدفاع، بعدما كان ضمن اهتمامات النادي في الصيف الماضي، لكن المطالب المالية التي تصل إلى 40 مليون يورو تجعل الصفقة صعبة.



كما يبرز اسم تريزولدي، الذي يحظى بإعجاب إدارة النادي، إلا أن نادي كلوب بروج البلجيكي يطلب نحو 50 مليون يورو، وهو مبلغ يبدو مرتفعاً في الوقت الحالي، ومع احتمالية خروج كاماردا على سبيل الإعارة بحثاً عن فرصة للمشاركة، قد يضطر ميلان إلى التعاقد مع مهاجم بديل، فيما يظل البرازيلي إندريك ضمن الأسماء التي تحظى بإعجاب الإدارة، رغم المنافسة الأوروبية على خدماته وتمسك ناديه به حالياً.



100 مليون يورو

أما يوفنتوس، فيستعد لاستثمار نحو 100 مليون يورو خلال فترات الانتقالات المقبلة، في محاولة لاستعادة موقعه بين كبار المنافسين، حيث حدد ثلاثة مراكز رئيسية للتدعيم.



ويبحث النادي عن ظهير أيسر جديد، في ظل عدم الاقتناع بالمستوى الذي يقدمه كامبياسو وكابال، إلى جانب لاعب وسط يمتلك القدرة على التقدم وصناعة الفارق، على غرار الدنماركي بيير إميل هويبيرغ، لاعب مارسيليا، الذي يمثل أحد الخيارات المطروحة، خصوصاً مع إمكانية ضمه مقابل قيمة مالية مناسبة.



كما يستهدف يوفنتوس مهاجماً قوياً، وتضم قائمة المرشحين الأمريكي فلوران بالوغون، مهاجم موناكو، والإيطالي ماتيو ريتيغي، لاعب القادسية السعودي، الذي قد يرحب بالعودة إلى إيطاليا.



حلول لأزمة الإصابات

وفي نابولي، تفرض الإصابات والغيابات المتكررة على الإدارة التحرك بقوة، لتلبية احتياجات الفريق، وسط توقعات بإبرام صفقتين على الأقل، مع إمكانية زيادة العدد وفقاً لتطورات القائمة.



ويأتي التعاقد مع بديل للظهير الأيمن جيوفاني دي لورينزو ضمن الأولويات، رغم المستويات المقنعة التي قدمها فافاسولي، الذي لا يعد خياراً مثالياً للقيام بالأدوار الدفاعية المطلوبة في هذا المركز.



كما يبحث الفريق عن لاعب وسط قوي بدنياً لتعويض غياب أنغيسا، إذ يبرز اسم مامادو كوليبالي لاعب موناكو، لكن المطالب المالية للنادي الفرنسي، التي تتجاوز 30 مليون يورو، تعقد المفاوضات، فيما يمثل باكولا لاعب ساسولو خياراً بديلاً.



وفي الخط الأمامي، يتجه نابولي إلى الاستغناء عن لوكا، والتعاقد مع مهاجم بديل لهوييلوند، ويأتي فاريلا لاعب مونزا ضمن الخيارات المطروحة، إلا أن إتمام الصفقة لن يكون سهلاً، في ظل تمسك ناديه بخدماته خلال معركة البقاء في الدوري.



وبين سياسة الانتظار واقتناص الفرص لدى لاتسيو وإنتر، والاستعداد لإنفاق مبالغ كبيرة لدى يوفنتوس وميلان ونابولي، تبدو الانتقالات الشتوية محطة مفصلية قد تعيد رسم خريطة المنافسة في الدوري الإيطالي خلال النصف الثاني من الموسم.