الخوري وآل بركت يناقشان تطوير الشطرنج والاستعداد للاستحقاقات المقبلة

عقد الدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، اجتماعاً مع الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة خطط وبرامج الاتحاد وتوجهاته المستقبلية، في إطار خطة الاتحاد للتواصل المباشر مع مجالس إدارات الأندية، وإشراكها في رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير اللعبة.

جاء الاجتماع على هامش منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات، المقامة حالياً في فندق شيراتون أبوظبي الكورنيش، والتي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بإشراف الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وبرعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

تناول اللقاء توجهات اتحاد الإمارات للشطرنج وبرامجه الحالية وخططه المستقبلية، إلى جانب الاستماع إلى آراء الأندية وملاحظاتها بشأن الفترة الماضية من عمل الاتحاد، والاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في وضع الخطط الاستراتيجية، بما يعزز التكامل بين الاتحاد والأندية، ويوحد الجهود لخدمة اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها واكتشاف المواهب الواعدة.

استعرض الدكتور عبدالله آل بركت خلال الاجتماع خطط نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الاستعداد لتنظيم نهائيات بطولة الفجيرة الدولية الثانية لحل مسائل الشطرنج، إلى جانب التحضيرات المبكرة لاستضافة بطولة العالم للشطرنج تحت 20 عاماً، المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر 2027، بما يتطلبه الحدث من استعدادات تنظيمية وفنية ولوجستية تواكب أهمية البطولة ومكانتها الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل الخوري حرص الاتحاد على تقديم الدعم اللازم لكل الأندية، وتوفير مقومات النجاح لبرامجها ومبادراتها، مشيراً إلى أن الأندية تمثل شريكاً أساسياً في تطوير منظومة الشطرنج الإماراتية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين، ورعاية المواهب وصقل قدراتها، وتعزيز حضور لاعبي ولاعبات الإمارات في المنافسات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للاستماع إلى رؤى الأندية ومقترحاتها وإشراكها في صياغة التوجهات المستقبلية، انطلاقاً من العمل بروح الفريق الواحد، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للعبة ويدعم مسيرة تطورها في مختلف إمارات الدولة.