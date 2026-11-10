سلطان بن خليفة بن شخبوط يفتتح كأس آسيا للشطرنج في أبوظبي

افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مساء اليوم، منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات، المقامة حتى 18 نوفمبر الجاري في أبوظبي.

وتقام البطولة، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بإشراف الاتحاد الآسيوي، ورعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 30 فريقاً، بواقع 20 للرجال و10 للسيدات، من 19 دولة، بإجمالي 150 لاعباً ولاعبة.

وشهد حفل الافتتاح فقرات تراثية متنوعة، تضمنت عروض العيالة والشعر والموسيقى، قبل أن يؤدي الشيخ سلطان بن خليفة النقلة الافتتاحية الشرفية، إيذاناً بانطلاق المنافسات.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة، إن البطولة تجسد قوة الشطرنج الآسيوي ووحدة أسرة اللعبة في القارة، والتطور المتواصل الذي تشهده، وتوجه بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للرياضة، وحرصها على تنمية المواهب الرياضية لدى الأجيال المقبلة، كما أعرب عن تقديره لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على رعايته للبطولة.

وأشار إلى أن الحدث فرصة لتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية، وتشجيع التميز الرياضي، وإلهام جيل جديد من لاعبي الشطرنج، بجانب أنه محطة مهمة ضمن استعدادات أبوظبي لاستضافة أولمبياد الشطرنج عام 2028، وأثنى على جهود نادي أبوظبي للشطرنج، واتحاد الإمارات للعبة، واللجنة المنظمة، والجهات التي أسهمت في تنظيم الحدث، آملاً التوفيق للمشاركين في منافسات تسودها روح الرياضة والصداقة.