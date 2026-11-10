منتخب الإمارات لكرة القدم الإلكترونية يغادر إلى عمّان للمشاركة في بطولة غرب آسيا السادسة

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في النسخة السادسة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، وتضم البعثة اللاعب علي الدرمكي والمدرب عبدالله يحيى.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون المشترك بين اتحاد الإمارات لكرة القدم واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، لدعم المنتخب الوطني وتعزيز حضوره في المنافسات الإقليمية، وتطوير قدرات اللاعبين بما يسهم في تحقيق نتائج مشرّفة باسم دولة الإمارات.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن التعاون بين الاتحادين يعكس تكامل الجهود لتطوير كرة القدم الإلكترونية الإماراتية، وتوفير الفرص للاعبين لاكتساب الخبرات ورفع جاهزيتهم للمنافسة في مختلف المحافل.

وقال الطاهر: نعتز بتعاوننا مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز مسيرة المنتخب الوطني وتطوير مستواه التنافسي. ونثق بقدرة اللاعب علي الدرمكي والمدرب عبدالله يحيى على تقديم أداء متميز وتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرّفة في البطولة.

ويسعى المنتخب الوطني خلال مشاركته إلى المنافسة على تحقيق نتائج متقدمة، وتعزيز حضور دولة الإمارات في منافسات كرة القدم الإلكترونية على المستوى الإقليمي.