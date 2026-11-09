بعد نجاحه في المونديال.. العوضي يشارك في تحكيم بطولة آسيا لبناء الأجسام بتايلاند

كشف الحكم الدولي الإماراتي عبدالعزيز العوضي عن مشاركته المقبلة في تحكيم منافسات بطولة آسيا لبناء الأجسام، التي تستضيفها تايلاند خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي القارة الآسيوية، وذلك بعد اختياره من قبل لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأعرب العوضي عن سعادته بالمشاركة، مؤكداً أن التحكيم في البطولات الكبرى يمثل حافزاً لمواصلة تطوير مستواه واكتساب المزيد من الخبرات التحكيمية. وقال: أعتز بتمثيل التحكيم الإماراتي في المحافل القارية والدولية، وأتطلع إلى المساهمة في إنجاح البطولة الآسيوية من خلال تطبيق اللوائح والمعايير التحكيمية بأعلى درجات الدقة والعدالة.

وثمّن العوضي ثقة لجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي فيصل الغيص الزعابي، مشيراً إلى أنها تشكل دافعاً إضافياً لمواصلة الظهور بصورة مميزة في البطولات الدولية. وأكد أن طموحه يتمثل في مواصلة مسيرته في التحكيم الدولي والاستفادة من خبراته المتراكمة لتحقيق نجاح جديد في البطولة الآسيوية وتعزيز الحضور الإماراتي في أبرز المحافل الرياضية.

وكان العوضي قد شارك أخيراً في تحكيم منافسات بطولة العالم لبناء الأجسام، التي أقيمت في إسبانيا، مقدماً مستوى تحكيمياً مميزاً عكس خبرته في إدارة المنافسات الدولية وقدرته على تطبيق المعايير الفنية والتحكيمية المعتمدة في البطولات الكبرى.