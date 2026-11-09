«مهرجان سباق دلما التاريخي».. أنشطة تراثية وفعاليات متنوعة

شهد مهرجان سباق دلما التاريخي تنظيم منافسات بحرية ورياضية متنوعة، خلال أسبوعه الأول في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، إلى جانب أنشطة تراثية ومجتمعية، وذلك ضمن الدورة التاسعة من المهرجان الذي يقام بجزيرة دلما في منطقة الظفرة، ويستمر حتى 15 نوفمبر، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.



وشملت منافسات الأسبوع الأول بطولة دلما لصيد الشعري، وسباقات الدراجات الهوائية والسباحة والجري، ومنافسات البادل وكرة القدم والكرة الطائرة، إلى جانب مسابقات الطبخ الشعبي، وأجمل طبق حلو، والكيرم والدومينو، فيما قدم المهرجان لزواره برنامجاً من الحرف البحرية والتقليدية والألعاب الشعبية والفنون التراثية وفعاليات المسرح وقرية الطفل.



وشهدت بطولة دلما لصيد الشعري مشاركة 54 متنافساً، وتصدّر أحمد خليل إبراهيم النتائج بصيد بلغ وزنه 2.04 كيلوغرام، تلاه خليل إبراهيم علي بوزن 1.92 كيلوغرام، ثم إسماعيل خليل الحمادي بوزن 1.90 كيلوغرام.



في بطولة البادل، فاز الثنائي ليزا سايمون ولؤان روسيل بالمركز الأول، وحل الثنائي دينا وهبة وليما شاند ثانياً، فيما جاء الثنائي مريم هرمي وداينا بوسير في المركز الثالث.



وعلى مستوى المنافسات الرياضية، شارك 97 متسابقاً في بطولة الدراجات الهوائية، و83 متسابقاً في السباحة، و83 في الجري، إلى جانب منافسات كرة القدم والكرة الطائرة.



وسجلت المسابقات التراثية التفاعلية على مسرح المهرجان 542 مشاركة خلال الأسبوع الأول، وتناولت أسئلتها تاريخ المهرجان، والحياة البحرية في الإمارات، فيما شهدت الألعاب الشعبية 325 مشاركة في منافسات شد الحبل، واليواني، والعنبر ولعبة الكراسي، وغيرها من الألعاب التي تعزز التفاعل والتعاون بين المشاركين.



وقدمت قرية الطفل أنشطة الرسم والورش الفنية والمسابقات التراثية، التي شهدت 313 مشاركة خلال الأيام الثلاثة، فيما سجلت أنشطة ألعاب الأطفال 422 مشاركة، ضمن برنامج يتيح للصغار اكتساب المهارات والمعارف التراثية من خلال الأنشطة العملية والتفاعلية.



ويواصل مهرجان سباق دلما التاريخي فعالياته خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، ببرنامج من المسابقات والأنشطة الرياضية والبحرية والتراثية والمجتمعية، التي تتضمن سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، إلى جانب مسابقات المواهب في التصوير الفوتوغرافي والفيديو عن جزيرة دلما، إلى جانب الفعاليات المخصصة للعائلات والأطفال.