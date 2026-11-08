سلطان بن خليفة يتوج الهند وروسيا بلقبي العالم للشطرنج الخاطف للشباب والفتيات

توّج الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، رئيس اللجنة المنظمة، الهندي «في براناف»، والروسية «فاليريا كليمنوفا» بلقبي بطولة العالم للشباب والفتيات تحت 20 سنة للشطرنج الخاطف، في ختام منافسات البطولة، التي استضافتها مدينة العين خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 185 لاعباً ولاعبة من 40 دولة، تنافسوا على أربعة ألقاب عالمية.

وجاء حفل التتويج، الذي أقيم بمنتجع دانات العين، بحضور ممثل الاتحاد الدولي للشطرنج الإسباني خافيير أوتشوا، رئيس الاتحاد الإيبيرو أمريكي للشطرنج، وسط حضور رؤساء اتحادات شطرنجية ومسؤولين وممثلي الوفود المشاركة، ليسدل الستار على منافسات بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، وإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات ونشيد الاتحاد الدولي للشطرنج، ثم ألقى هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مدير البطولة، كلمة اللجنة المنظمة، أعقبها كلمة الإسباني خافيير أوتشوا، ثم عرض بعد ذلك فيلم استعرض أبرز لحظات البطولة ومنافساتها، وما شهدته من لقاءات، جمعت المواهب الشطرنجية من مختلف أنحاء العالم على أرض العين.

وبدأت مراسم التتويج بدعوة الدكتور سلطان علي الطاهر، رئيس حكام البطولة، للإعلان الرسمي عن الفائزين ببطولة العالم للشطرنج الخاطف بفئة الفتيات، حيث توجت الروسية فاليريا كليمنوفا بلقب بطلة العالم للفتيات تحت 20 سنة للشطرنج الخاطف والميدالية الذهبية برصيد 10 نقاط، فيما حصدت الأوزبكية أفروزا خامداموفا المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد تسع نقاط ونصف النقطة، وجاءت الروسية فيرونيكا يودينا في المركز الثالث، وحصلت على الميدالية البرونزية بالرصيد ذاته، ثم تم عزف السلام الوطني لجمهورية روسيا الاتحادية.

وفي منافسات بطولة العالم للشطرنج الخاطف فئة الشباب تحت 20 سنة اعتلى الهندي في براناف، بطل شباب العالم في الكلاسيك، منصة الذهب، متوجاً بلقب العالم للشطرنج الخاطف أيضاً برصيد عشر نقاط ونصف النقطة، وجاء القرغيزستاني إلديار أوروزباييف وصيفاً برصيد تسع نقاط ونصف النقطة، فيما أحرز الأرميني روبرت بيليبوسيان المركز الثالث والميدالية البرونزية بالرصيد ذاته.

وشهدت المنافسات حضوراً عربياً بارزاً، إذ حلّ السوري الموهوب مازن فندي «13 عاماً» في المركز الرابع ضمن الترتيب العام لفئة الشباب برصيد تسع نقاط ونصف النقطة، متساوياً في الرصيد مع صاحبي المركزين الثاني والثالث، ليُعزف بعد ذلك السلام الوطني للهند.

وبعد تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين تواصل الحفل بتكريم الفائزين بالجوائز الخاصة، حيث سلّم برنارد وانجالا، رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، جائزة أفضل لاعب من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية إلى غيث سعيد النعيمي، الذي جمع سبع نقاط، فيما نالت زينب درويش المعمري جائزة أفضل لاعبة من النادي برصيد ست نقاط.

وسلّم أوزغور سولاكوغلو، المندوب الفني للاتحاد الدولي للشطرنج، جائزة أفضل لاعب عربي إلى الإماراتي راشد حسين الحمادي، الذي أنهى المنافسات برصيد ثماني نقاط، فيما سلّم الدكتور كريم وجيه، المشرف العام على اللجان بالاتحاد المصري للشطرنج، جائزة أفضل لاعبة عربية إلى الإماراتية عهود عيسى، التي جمعت ثماني نقاط.

وجاء تخصيص الجائزتين احتفاء باختيار العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، وتشجيعاً للمواهب العربية على المنافسة في المحافل العالمية، كما شملت قائمة الفائزات بالجوائز الخاصة الإماراتية مريم خليفة القبيسي، التي حصدت جائزة أفضل لاعبة تحت 12 عاماً برصيد ست نقاط.

وباختتام منافسات الشطرنج الخاطف اكتمل تتويج أبطال العالم في الشطرنج السريع والخاطف، وذهبت ألقاب الشباب إلى أوزبكستان والهند، وألقاب الفتيات إلى هولندا وروسيا.

ومثّلت البطولة ثالث محطة مونديالية، ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في المدينة، بعد بطولة مدن العالم للشطرنج على كأس الشيخ زايد عام 2012، وبطولات العالم للفئات العمرية عام 2013، امتداداً لمسيرة العين في استضافة الأحداث الدولية والقارية، وتعزيز مكانتها وجهة للرياضة والسياحة والثقافة.

ويواصل النادي، انطلاقاً من رؤيته «مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية»، الجمع بين تنظيم البطولات الكبرى والمنافسة على ألقابها، إذ تضم أبرز إنجازاته الفوز بدوري أبطال أندية آسيا عام 2008، وبطولة العالم لفرق الشطرنج السريع عام 2024.