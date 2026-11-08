ماجد السويدي لاعب منتخبنا الوطني: طموحي ذهبية آسيا لبناء الأجسام

أكد ماجد سعيد السويدي لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام «33 عاماً»، أن طموحه يتمثل في تحقيق الميدالية الذهبية خلال مشاركته المرتقبة في بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية 2026، ومواصلة مسيرته الرياضية الناجحة، بعد تحقيقه عدداً من الإنجازات خلال السنوات الماضية.

وأعرب السويدي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، معتبراً أن تمثيل الإمارات في المحافل الدولية شرف كبير ومسؤولية تدفعه إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج، ورفع علم الدولة على منصات التتويج.

وثمّن السويدي ثقة لجنة المنتخبات الوطنية، برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد جوهر، والمدير الفني للمنتخب الوطني زويد سالمين الزعابي، باختياره لتمثيل الإمارات في البطولة الآسيوية، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل حافزاً إضافياً لتقديم أفضل مستوى فني والمنافسة على المراكز الأولى.

ونجح السويدي خلال مسيرته الرياضية في تحقيق أربع ميداليات، بواقع ثلاث ذهبيات وبرونزية واحدة، إلى جانب حصوله على إنجازات مهمة في فئتي بناء الأجسام والكلاسيك بناء الأجسام، فضلاً عن تحقيق المركز الرابع خلال مشاركته مع المنتخب الإماراتي في بطولة غرب آسيا عام 2025.

وقال السويدي إن مشاركته المرتقبة في البطولة الآسيوية تمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية، خصوصاً بعد النجاحات التي حققها في السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه يحرص على مواصلة التدريبات والاستعدادات البدنية والفنية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

وأضاف أن طموحه لا يتوقف عند المشاركة، بل يتطلع إلى المنافسة بقوة على الميدالية الذهبية، والمساهمة في تعزيز الإنجازات التي تحققها رياضة بناء الأجسام الإماراتية على المستويين القاري والدولي.