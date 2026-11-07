محمد عبدالعزيز الماجد سفيراً للاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية

منح الاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية محمد عبدالعزيز الماجد، نائب رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، منصب سفير الاتحاد، تقديراً لإسهاماته في تطوير رياضة بناء الأجسام الإماراتية، ودوره في رعاية وتنظيم البطولات التي أسهمت في انتشار اللعبة والارتقاء بمستويات ممارسيها، وذلك خلال افتتاح البطولة الأفريقية، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية.

شهد حفل تكريم الماجد من قبل الاتحاد الدولي للعبة حضور محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، والدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ووليد رفاعي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، وعدد من القيادات الرياضية.

وسلّم الدكتور عادل فهيم درع الاتحاد الدولي إلى محمد عبدالعزيز الماجد، تقديراً لمبادراته الرياضية، وجهوده في إقامة البطولات التي تتيح للاعبين فرص المنافسة واكتساب الخبرات، وتسهم في توسيع قاعدة ممارسة رياضة بناء الأجسام في الإمارات.

من جهته أعرب الماجد عن اعتزازه باختياره سفيراً للاتحاد العربي، معتبراً أن هذه الثقة تمثل حافزاً لمواصلة العمل على تطوير اللعبة، وتوسيع مجالات التعاون بين الاتحادات العربية، وإطلاق مبادرات تسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها.