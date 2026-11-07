أبرز نجوم المصارعة والرياضات القتالية في بطولة «ريل أمريكان فري ستايل» 14 نوفمبر

أعلنت رابطة ريال أمريكان فريستايل «راف» عن شراكتها مع «ستارز بلاي » لبث بطولة «ريل أمريكان فري ستايل - آر إيه إف أبوظبي» مباشرةً لجماهير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السبت المقبل.

وتأتي هذه الشراكة في خطوة تعزز حضور الرابطة على الساحة العالمية، بالتزامن مع استعدادها لإقامة أول حدث لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على أرض الاتحاد أرينا، بمواجهة مرتقبة تجمع النجمين خمزات شيماييف وكولبي كوفينغتون على لقب «راف» لفئة «كروس أوفر» في وزن الكروزر.

ويشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز نجوم المصارعة والرياضات القتالية، يتقدمهم أرمان تساروكيان ونيمان غرايسي في النزال الرئيسي المشارك، إلى جانب مجموعة من المواجهات القوية، أبرزها ميراب دفاليشفيلي أمام مارلون مورايس، وعمر نورمحمدوف أمام أوريا فابر، وزابيت ماغوميدشاريبوف أمام جيغا تشيكادزه، وجوليانا بينيا أمام ديانا أفصاراغوفا.

كما يشهد الحدث عودة بطلي العالم خمس مرات، كايل ديك وكايل سنايدر، للدفاع عن لقبيهما في «راف»، بعد تتويجهما بالميداليتين الذهبيتين في بطولة العالم 2026 التي أُقيمت في أستانا.

ويواجه كايل ديك منافسه ألب أرسلان بيغنجوف على لقب «راف» لوزن الكروزر، فيما يلتقي كايل سنايدر مع شامل أردوغان للدفاع عن لقب «راف» في وزن خفيف الثقيل.