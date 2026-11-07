افتتاح الجولة السابعة في مونديال الشطرنج بمشاركة العيناوي رامي ربيعة

أدّى رامي ربيعة، مدافع نادي العين ومنتخب مصر لكرة القدم، النقلة الافتتاحية الشرفية في مباراة الأستاذ الدولي الكبير الهندي براناف في والأستاذ الدولي المصري عبد الرحمن سامح، ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للشباب والفتيات تحت 20 عاماً للشطرنج الخاطف، التي استضافها فندق ومنتجع دانات العين.

وجاءت مشاركة ربيعة بحضور هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مدير البطولة. وتجوّل ربيعة في قاعة المنافسات، وتابع جانباً من مباريات البطولة، كما خاض مباراة ودية في الشطرنج مع الطاهر.

وأعرب ربيعة، الذي انضم إلى نادي العين قادماً من الأهلي المصري، عن سعادته بزيارة البطولة، مشيداً بأجواء المنافسات والمستوى الفني للاعبين واللاعبات.

وأوضح أنه يمارس الشطرنج كهواية، وأن متابعة المتنافسين على ألقاب العالم أتاحت له التعرّف عن قرب إلى مستوى اللعب في البطولات الدولية. وأشار إلى أن الشطرنج من الألعاب التي يمارسها لاعبو منتخب مصر خلال معسكراتهم، إلى جانب طاولة الزهر وألعاب الفيديو والورق.

ووصف زميله محمد صلاح بأنه أقوى لاعبي المنتخب في الشطرنج، مشيراً إلى تفوّقه على زملائه في مبارياتهم وحرصه على ممارسة اللعبة بانتظام عبر هاتفه المتحرك.

وثمّن الطاهر زيارة ربيعة، وتقدّم بالشكر إلى إدارة نادي العين الرياضي على تعاونها وتسهيل حضوره لمتابعة منافسات البطولة.

وأقيمت منافسات الشطرنج الخاطف ضمن بطولة العالم للشباب والفتيات تحت 20 عاماً للشطرنج السريع والخاطف 2026، التي نظّمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، وبإشراف الاتحاد الدولي للشطرنج. ويثبت سجل البطولة أن براناف وعبد الرحمن سامح التقيا على الطاولة الثانية في الجولة السابعة.