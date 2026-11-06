«أكاديمية IFBB الدولية» بدبي تحتفي بتخريج دفعة جديدة من المدربين

احتفت أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، بتخريج دفعة جديدة من المدربين، خلال الحفل الذي أقيم بالجداف بدبي بالتعاون مع شركة ستيب أب، جاءت الاحتفالية متميزة غمرتها الأجواء الإيجابية والبهجة، ومنحت خلالها إدارة الأكاديمية للمدربين المشاركين شهادة اجتياز الدورات التدريبية الأساسية بنجاح، إلى جانب تكريم المشاركين في برامج المستويات الثاني، الرابع، والخامس لتأهيل المدربين الدوليين، وذلك بحضور العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والمحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم، المدير العام للأكاديمية، ومهران الجبارين، ممثل شركة ستيب أب، وراشد عبيد الزعابي، مدير إدارة تطوير الاستراتيجية، ومحمد الحمادي، ممثل شركة «العنوان»، والدكتور وسام عبدالكريم، مسؤول الشؤون القانونية، ومحمد عبدالكريم، مدير الشؤون الإدارية.

من جهته، أعرب المحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم، المدير العام للأكاديمية، عن سعادته بالدفعة الجديدة من الخريجين، نظراً لقدرتهم على تقديم الإضافة القوية لرياضة اللياقة البدنية وبناء الأجسام، إلى جانب الجمع بين الجانبين العملي والأكاديمي، متمنياً للجميع التوفيق مستقبلاً من أجل رفع علم الإمارات خفاقاً في كافة المسابقات الإقليمية والعالمية.

وأكد المدير العام للأكاديمية، أن منهاج العام الحالي سيشهد تقديم دورات نوعية جديدة وفقاً لرؤية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام بإسبانيا، بما يسهم بتعزيز العمل في الاستدامة الرياضية، مؤكداً أن خطة العام المقبل 2027 سيتم اعتمادها وفقاً لدراسة قدمتها اللجنة الفنية للأكاديمية من خلال عناصر مستوحاة من البرامج الرياضية العالمية ومخرجات دورات العام الماضي، مثمّناً الروح الرياضية.

على جانب آخر، وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين للأكاديمية لدورهم المتميز في إثراء اللعبة، كما تم تكريم ضيف الشرف الكابتن مرشد مبارك، بطل الإمارات الأسبق في بناء الأجسام، في لفتة متميزة هدفها تواصل الأجيال بين كافة اللاعبين والمدربين.