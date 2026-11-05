سعيد الحوطي يختتم مشاركته في ورشة العمل القانونية الآسيوية

اختتم سعيد الحوطي، رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، عضو لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي، أمس الأربعاء، مشاركته في ورشة العمل القانونية 2026، التي نظمها الاتحاد القاري يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، في مقره بالعاصمة الماليزية، كوالالمبور، بمشاركة ممثلين بارزين من مختلف الهيئات القضائية في الاتحاد واللجنة القانونية، إلى جانب متحدثين مدعوين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية، بالإضافة لخبراء من الأوساط القانونية الرياضية.

وتناولت الورشة على مدار يومين مجموعة من الموضوعات القانونية والتنظيمية المرتبطة بكرة القدم، وفي مقدمتها مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة والنزاهة، إلى جانب السوابق القضائية التأديبية والتطورات التنظيمية، والقضايا المتعلقة بالتمييز وأهلية المشاركة، ومكافحة المنشطات.

كما ناقشت جلسات العمل التحديات القانونية المرتبطة بالتطورات التجارية والتكنولوجية المتسارعة في كرة القدم، وكذلك الجوانب القانونية للأنشطة التجارية والفعاليات الرياضية، وحماية البيانات في المؤسسات الرياضية.

وشكلت الورشة فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث الممارسات والتوجهات القانونية في المجال الرياضي.