ممثلة اتحاد المبدعين العرب تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة بجنيف

شاركت سماح أبو عوف، ممثلة اتحاد المبدعين العرب عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة، عبر الاتصال المرئي «Online»، في أعمال الاجتماع الثامن للجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية «UN CSTD» الذي تم تنظيمه، أول من أمس، في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الاتحاد على تعزيز حضوره وتمثيله في المحافل الأممية والدولية والإسهام في الحوارات متعددة الأطراف بشأن دور العلوم والتكنولوجيا في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء الاجتماع خطوة تعكس حرص الاتحاد على المشاركة الفاعلة في النقاشات الدولية المعنية بمستقبل العلوم والتكنولوجيا، وما تتيحه من فرص لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات، كذلك المشاركة في الحوار وتبادل الخبرات حول سبل توظيف العلوم والتكنولوجيا لدعم التنمية المستدامة، بما يعزز التعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك.