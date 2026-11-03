منافسات قوية في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة

شهدت أشواط سن الثنايا في «مزاينة سويحان» بمهرجان الظفرة، أمس، منافسات قوية بين مُلاك الإبل الأصيلة المشاركين في فئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 115 جائزة موزعة على 12 شوطاً.

وتوج محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمراكز الأولى، وذلك في منصة مزاينة الإبل في مدينة سويحان بمنطقة العين.

ويأتي مهرجان الظفرة، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، للحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وترسيخ الموروث الثقافي والشعبي، ودعم ملاك الإبل والمهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والمسابقات التراثية، بما يسهم في صون الهوية الوطنية وتعزيز التراث الإماراتي الأصيل.