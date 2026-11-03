45 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في مونديال الشطرنج تحت 20 عاماً

يشارك 45 لاعباً ولاعبة من دولة الإمارات في منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً، التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج واتحاد الإمارات للشطرنج، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة، وتستمر منافساتها حتى 7 نوفمبر الجاري.

ويمثل المنتخب الإماراتي في البطولة ثلاثة لاعبين هم: خليفة خالد وروضة السركال وعهود عيسى، في حين يشارك بقية اللاعبين واللاعبات ضمن أنديتهم، في إطار تعزيز حضور الشطرنج الإماراتي في المحافل الدولية، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لاكتساب الخبرات والاحتكاك مع نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم.

وتصدر حمد عيسى البلوشي نتائج لاعبي الإمارات في فئة الشطرنج السريع المفتوحة، عقب الجولة الثالثة، بعدما جمع نقطتين من فوز وتعادلين، ليحتل المركز 21، متساوياً في رصيد النقاط مع راشد حسين الحمادي، الذي حقق فوزين مقابل خسارة واحدة، كما جمع الرصيد نفسه سبعة لاعبين إماراتيين هم عبدالله عتيق الرميثي، وسلطان جابر الزرعوني، وأوبادو شون أدريتش، وغيث سعيد النعيمي، وصقر خميس، وراشد أبوبكر، وسلطان أحمد المهيري.

وفي منافسات السيدات، جاءت روضة السركال في المركز 19 برصيد 1.5 نقطة من ثلاث جولات، تلتها ميرة عبدالعزيز في المركز 25 برصيد نقطة واحدة، وهو الرصيد نفسه الذي حققته شمة المري، وهدى صلاح، ومريم القبيسي، وآمنة صقر المري، وعاليا المرزوقي، في حين سجلت عهود عيسى نصف نقطة.

وأكد عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن المشاركة الإماراتية الواسعة في البطولة تعكس تطور قاعدة الممارسين للعبة، والاهتمام المتزايد بتأهيل المواهب الشابة وإعدادها للمنافسة في الاستحقاقات الدولية.

وقال: تمثل البطولة فرصة مهمة للاعبينا ولاعباتنا للاحتكاك مع مدارس شطرنجية مختلفة، واكتساب المزيد من الخبرات من خلال المنافسة مع نخبة المواهب العالمية، كما نحرص على دعم مشاركة اللاعبين الشباب في مثل هذه البطولات التي تسهم في تطوير مستوياتهم الفنية وتعزيز قدراتهم التنافسية.

وأضاف أن استضافة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية لهذا الحدث العالمي تؤكد قدرة المؤسسات الرياضية الإماراتية على تنظيم البطولات الدولية، وتعزز حضور الدولة على خريطة الشطرنج العالمية.