8.4 ملايين طلب لتذاكر قمة الهند وباكستان في مونديال الكريكيت

سجلت المواجهة المرتقبة بين منتخبي الهند وباكستان في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال 2027، إقبالاً جماهيرياً استثنائياً، بعدما اقترب عدد طلبات الحصول على تذاكر المباراة من 8.4 ملايين طلب، رغم أن الملعب الذي يستضيف اللقاء لا تتجاوز سعته 34 ألف متفرج.

ويلتقي المنتخبان يوم 10 أكتوبر 2027، على ملعب واندررز في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها بشكل مشترك كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وناميبيا، في الفترة من 7 أكتوبر إلى 21 نوفمبر 2027.

ويعكس حجم الطلبات الشعبية الضخمة المكانة الاستثنائية للمواجهة بين الغريمين التقليديين، التي تعد من أكثر مباريات الكريكيت استقطاباً للاهتمام الجماهيري والإعلامي، كما تمثل واحدة من أبرز المواجهات من الناحية التجارية والتسويقية في روزنامة اللعبة.

ولم يقتصر الإقبال الكبير على مباراة الهند وباكستان، إذ شهدت المباراة النهائية المقررة يوم 21 نوفمبر 2027، على الملعب نفسه، قرابة 8 ملايين طلب للحصول على التذاكر، ما يعكس حجم الاهتمام بالبطولة منذ المراحل الأولى لطرح التذاكر.

كما تحمل البطولة في افتتاحها مواجهة قوية، عندما تنطلق المنافسات يوم 7 أكتوبر 2027، بمباراة تجمع الهند وأستراليا، في إعادة لنهائي نسخة 2023، الذي شهد تتويج المنتخب الأسترالي باللقب على حساب نظيره الهندي في مدينة أحمد آباد.

ورغم القيمة التاريخية والتنافسية لمواجهات الهند وباكستان، فإن السنوات الأخيرة شهدت تفوقاً واضحاً للمنتخب الهندي، الذي حقق الفوز في آخر تسع مواجهات جمعته بمنافسه، في حين يعود آخر انتصار باكستاني على الهند إلى كأس آسيا 2022.

وتضم المجموعة التي يلعب فيها المنتخبان الهند وباكستان، إلى جانب أستراليا وأفغانستان وزيمبابوي ومنتخب يتأهل عبر التصفيات، في حين تضم المجموعة الثانية إنجلترا وجنوب أفريقيا وبنغلاديش وسريلانكا ونيوزيلندا، إضافة إلى منتخب آخر يتأهل من التصفيات.

وبحسب نظام البطولة، تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى من كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الرابع، إلى مرحلة «السوبر 7»، التي تتنافس فيها الفرق المتأهلة على بطاقات العبور إلى الدور نصف النهائي، حيث تتأهل أفضل أربعة منتخبات إلى المربع الذهبي، قبل تحديد طرفي المباراة النهائية.