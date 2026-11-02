سلطان اليحيائي: ختام موسم الشارقة للفروسية والسباق 2026 تتويج لجهد جماعي

مع ختام موسم الفروسية لعام 2026، حرص نادي الشارقة للفروسية والسباق على تكريم وتتويج الفائزين والمتميزين، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاح فعاليات الموسم وتعزيز مسيرة رياضة الفروسية، وتأكيداً لنهج النادي في تقدير كل من أسهم في تحقيق الإنجازات داخل الميدان وخلف الكواليس.

وأكد سلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، أن ختام الموسم يمثل تتويجاً لجهود جماعية امتدت على مدار أشهر، شاركت فيها مختلف عناصر منظومة الفروسية، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي يحققه الفارس على منصة التتويج هو ثمرة عمل متكامل يشارك فيه المدربون والسيّاس والأطباء البيطريون والإداريون والحكام ومصممو المسارات واللجان المنظمة والفرق الفنية وجميع العاملين.

وقال اليحيائي: نجاح الفارس لا يتحقق بجهده وحده، بل تقف خلفه أيادٍ كثيرة تعمل بإخلاص وتفانٍ، ولكل منها دور يستحق التقدير. ومن هنا جاء حرصنا على تكريم السيّاس تقديراً لعطائهم اليومي وما يقدمونه من رعاية واهتمام بالخيل، فهم جزء أساسي من منظومة النجاح، وفرحة الإنجاز تكتمل عندما يشمل التقدير جميع من أسهموا في تحقيقه.

وأضاف أن الفروسية تتجاوز كونها رياضة تنافسية إلى كونها رسالة تربوية وإنسانية تسهم في بناء الأجيال وغرس القيم الأصيلة، وفي مقدمتها الأخلاق والاحترام والانضباط وتحمل المسؤولية والرفق بالخيل والعمل بروح الفريق.

وشدد على أن النادي يتطلع إلى الموسم المقبل مواصلاً البناء على ما تحقق من إنجازات، والعمل على تطوير منظومة الفروسية ودعم الفرسان والمواهب الواعدة، مع ترسيخ القيم التي تمنح هذه الرياضة مكانتها ومعناها الحقيقي.

واختتم اليحيائي تصريحه قائلاً: في الشارقة، امتداداً لقيم دولة الإمارات ونهجها، ننظر إلى الرياضة باعتبارها ثقافة وأخلاقاً ومسؤولية، ونؤمن بأن دور الفروسية لا يقتصر على صناعة الأبطال وحصد الألقاب، بل يمتد إلى بناء الإنسان وتعليم الأجيال الأخلاق قبل البطولات، وهي الرسالة التي نحرص على مواصلتها وترسيخها في كل موسم .