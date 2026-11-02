موظفو إسلامية دبي يشاركون في تحدي دبي للياقة 2026

شارك موظفو دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في «تحدي دبي للدراجات الهوائية 2026»، أمس، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»، إحدى مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتجمع الفعالية مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة في مشهد مجتمعي يعكس مكانة دبي مدينةً تتبنى الحركة والنشاط نهجاً للحياة.

يتيح التحدي للمشاركين تجربة فريدة لركوب الدراجات الهوائية في قلب دبي والاستمتاع بأبرز معالمها ضمن أجواء حضرية استثنائية؛ إذ يتحول شارع الشيخ زايد خلال الفعالية إلى مسار مخصص للدراجات، امتداداً للمشهد الذي ميّز الدورات السابقة، والتي وفرت مسارات متنوعة تناسب العائلات ومختلف مستويات اللياقة، مروراً بعدد من أبرز معالم المدينة، من بينها برج خليفة ومتحف المستقبل وقناة دبي المائية.

أكدت الدائرة أن مشاركتها في التحدي تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تشجيع موظفيها على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، وترسيخ روح الفريق وتعزيز المشاركة المؤسسية في المبادرات المجتمعية التي تحتضنها دبي، بما ينسجم مع أهداف مبادرة «30×30» في جعل النشاط البدني جزءاً من الحياة اليومية، بالتزامن مع الاحتفاء بمرور عقد على انطلاق تحدي دبي للياقة.