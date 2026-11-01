رأس الخيمة تستضيف التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 سنة

تستضيف إمارة رأس الخيمة مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، ويُشارك في التصفيات 35 منتخباً تم تقسيمها إلى سبع مجموعات، تضم كل منها خمس منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات الإمارات «المضيفة» وبنغلادش وسوريا وبوتان وماكاو الصين، حيث ستقام المباريات على ملعبي نادي الإمارات واستاد سعود بن صقر القاسمي بنادي الجزيرة الحمراء للفترة من 8 إلى 20 نوفمبر 2026, في حين تقام النهائيات في أوزبكستان عام 2027.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم جاهزية إمارة رأس الخيمة لاستضافة مباريات التصفيات من كافة النواحي، مشيراً إلى أن فريق العمل المشرف على التصفيات الذي يضم نخبة من الكوادر الوطنية أنهى كافة الترتيبات الخاصة بالاستضافة من ملاعب التدريب والمباريات ومقر إقامة المنتخبات والحكام ومسؤولي الاتحاد الآسيوي، إلى جانب المواصلات، وغيرها من الأمور اللوجستية الأخرى.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الكرة أن إقامة مباريات التصفيات في إمارة رأس الخيمة سيُحفز منتخبنا للمنافسة على البطاقة المؤهلة إلى النهائيات، داعياً الجماهير إلى الحضور خلال المباريات لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم.

الجدير بالذكر أن إمارة رأس الخيمة سبق أن استضافت العديد من الأحداث الكروية القارية والعالمية، أبرزها نهائيات كأس آسيا للشباب 2012, ونهائيات كأس العالم 2013,إلى جانب الأحداث الرياضية الأخرى.