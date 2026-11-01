الحبتور يهزم بلجرافيا ويتوج بكأس الهالوين للبولو

توج فريق الحبتور للبولو بطلاً لكأس الهالوين 2026، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على فريق بيت بلجرافيا بنتيجة 6-4.5، في المباراة النهائية التي شهدت منافسة قوية وأجواء حماسية، وسط طقس رائع وأجواء أسرية كرنفالية، عكست الطابع الاحتفالي للبطولة التي نظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

جاء التتويج ليشكل أول الغيث لفريق الحبتور في الموسم الجديد، ضمن سلسلة البطولات التمهيدية التي يخوضها الفريق بهدف رفع مستوى جاهزيته الفنية والبدنية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية المقررة مطلع عام 2027، والتي تتدرج في مستوياتها وقوة المنافسة فيها.

فرض الحبتور إيقاعه على المباراة النهائية منذ البداية، مستعرضاً مهارات لاعبيه وانسجامهم ورغبتهم في حسم اللقب، ونجح في التعامل مع مجريات اللقاء بثبات وتركيز، مع ارتفاع وتيرة المنافسة تدريجياً، وصولاً إلى الشوط الثالث الذي شهد ذروة الإثارة، بعدما رفع الفريق من مستوى أدائه وواصل الضغط على منافسه.

في المقابل، لم يستسلم فريق بيت بلجرافيا، وقاتل بقوة من أجل العودة إلى أجواء المباراة، وقدم أداءً لافتاً، خصوصاً في الشوط الرابع، الذي نجح خلاله في تقليص الفارق، إلا أن الحبتور حافظ على توازنه وتقدمه، وأحسن التعامل مع محاولات منافسه، ليحسم المواجهة التي أدارها الحكمان الدوليان تشارلز كوني وأوسكار كولومبريس، ويعتلي منصة التتويج بطلاً لكأس الهالوين.

شهد اليوم الختامي أيضاً إقامة مباراة كأس الترضية، التي جمعت فريق منتخب مهرة ومهران مع فريق النقل التلفزيوني، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 7-5، بعد مواجهة شهدت تفوقاً واضحاً للفائز الذي برز في صفوفه طارق الحبتور خلال المباراة، بعدما قدم أداءً استثنائياً، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الشوط الأول.

عقب المباراة النهائية، قام لوكاس تريمل، المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بتسليم الكؤوس إلى الفريق البطل ووصيفه، كما شهدت مراسم الختام تكريم الفائزين في مسابقة أفضل زي للهالوين، إلى جانب الفائز في فعالية البحث عن العملات الذهبية، التي أضافت مزيداً من أجواء المرح والإثارة إلى اليوم الختامي، وسط حضور عائلي وتفاعل كبير مع الفعاليات المصاحبة.