الحبتور وبلجرافيا في نهائي كأس الهالوين للبولو

تتجه الأنظار عصر السبت، إلى ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، التي تحتضن المباراة النهائية لكأس الهالوين للبولو، وتجمع فريقي الحبتور وبلجرافيا في مواجهة مرتقبة على اللقب، تنطلق عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، فيما يسبقها لقاء فريق النقل التليفزيوني ومنتخب مهرة ومهران على كأس الترضية، في الثالثة والنصف.

وجاء تأهل الحبتور إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق النقل التليفزيوني بنتيجة 8-6، في مواجهة فرض خلالها أصحاب الأرض أفضليتهم على مجريات الأشواط الثلاثة الأولى، ونجحوا في بناء فارق مريح من الأهداف، بقيادة محمد الحبتور، وبمشاركة خلف الحبتور وهاكون بويد وخوان سي جيفارا.

بينما حجز فريق بلجرافيا مقعده في المباراة النهائية، بعدما تغلب على منتخب مهرة ومهران بنتيجة 8.5 مقابل 6 أهداف، وقاد فريق بلجرافيا باولو مانكا، بمشاركة شذيب علي وليان كارجر وويل باتشيلور، ونجح الفريق في استثمار فرصه الهجومية خلال الفترة الحاسمة، ليحسم المواجهة ويؤكد استعداده لخوض النهائي المرتقب.

وعلى هامش المباريات الختامية، أعدت اللجنة المنظمة برنامجاً ترفيهياً متنوعاً يستهدف العائلات والأطفال، يتضمن مسابقات وجوائز مادية وعينية للجماهير، إلى جانب مسابقة اختيار أفضل زي، في أجواء احتفالية تتناسب مع الطابع الخاص لكأس الهالوين، بما يعزز حضور العائلات ويمنح الحدث بعداً ترفيهياً يتجاوز المنافسة الرياضية.