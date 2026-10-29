زايد بن حمد يستقبل اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور

استقبل الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيس بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، يرافقه عمر البشر، عضو اللجنة العليا، وأحمد الحمادي، رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة.

واطلع الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، خلال اللقاء على تقرير استعدادات النسخة الثانية من البطولة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل في مملكة البحرين الشقيقة، وما أُنجز من أعمال تنظيمية وتنسيقية خلال الفترة الماضية. كما استعرض التقرير نتائج الاجتماعات الدورية مع سفارة دولة الإمارات في البحرين واللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، لمتابعة الجوانب الفنية والإدارية وضمان جاهزيتها لاستضافة الحدث.

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أهمية مواصلة المسيرة المتميزة للبطولة، التي تتنقل سنوياً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، بما يرسّخ دور دولة الإمارات في الارتقاء بهذه الرياضة وتوسيع انتشارها عالمياً.

وثمّن الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها الدائم بالرياضات الأصيلة، وما وفّره هذا الدعم من أساس قوي لانطلاقها نحو العالمية، وأشاد بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإطلاق البطولة، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، مؤكداً أن هذا الدعم شكّل قيمة مضافة لرياضة سباقات الصقور، ورسّخ مكانة البطولة بوصفها حدثاً رياضياً عالمياً واضح الأهداف والغايات.

وخلال اللقاء، استعرض سعادة راشد بن مرخان تقرير النسخة الأولى من البطولة، التي أُقيمت في دولة الكويت العام الماضي، وشهدت مشاركة 200 صقّار بـ270 صقراً على مدار أربعة أيام، وأسفرت عن نتائج متميزة. كما شهدت حضوراً رفيع المستوى من الجانبين الإماراتي والكويتي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والرياضية التي تابعت حفلَي الافتتاح والختام والمنافسات، وأبدت تفاعلاً كبيراً مع مجريات البطولة واهتماماً بتفاصيلها.