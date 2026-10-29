الاتحاد الآسيوي يعتمد نهال عبدالعزيز ضمن قائمة مراقبي المباريات الجدد

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإماراتية نهال عبدالعزيز ضمن قائمته الرسمية الجديدة لمراقبي المباريات للفترة 2026–2028، عقب اجتيازها بنجاح اختبارات سيمنار مراقبي المباريات لعام 2026، الذي أُقيم في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، خلال الفترة من 24 إلى 27 أغسطس الماضي، وذلك وفقًا للنتائج التي أعلنها الاتحاد القاري أمس 28 أكتوبر.

ويأتي اعتماد نهال عبدالعزيز للمرة الأولى ضمن قائمة مراقبي المباريات المعتمدين على المستوى القاري، ليشكل محطة جديدة في مسيرتها المهنية، ويعزز حضور الكفاءات الإماراتية في منظومة مراقبة مسابقات كرة القدم الآسيوية، في خطوة تعكس اهتمام اتحاد الإمارات لكرة القدم بتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها المهنية، وتعزيز مشاركتها في إدارة وتنظيم المنافسات القارية.

وفي السياق ذاته، يواصل الإماراتيان إبراهيم الملاحي ونورة جمال حضورهما للمرة الثانية ضمن قائمة مراقبي المباريات المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي، بعد أن سبق اعتمادهما للمرة الأولى للفترة 2024–2026، عقب اجتيازهما بنجاح سيمنار المراقبين الذي اعتمدت نتائجه في شهر نوفمبر 2024.

ويكتسب اعتماد نهال عبدالعزيز أهمية خاصة، إذ أصبحت ثاني إماراتية تنضم إلى قائمة مراقبي المباريات المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد نورة جمال، التي تُعد أول إماراتية تُعتمد مراقبةً للمباريات على المستوى القاري، في إنجاز يعزز حضور المرأة الإماراتية في هذا المجال.

كما يواصل إبراهيم الملاحي ونورة جمال حضورهما ضمن قائمة مراقبي المباريات المعتمدين للفترة 2026–2028، بما يعكس استمرارية مشاركة الكفاءات الإماراتية في منظومة مراقبة مسابقات كرة القدم الآسيوية. ويؤكد اعتماد نهال عبدالعزيز، إلى جانب استمرار اعتماد إبراهيم الملاحي ونورة جمال، تنامي حضور الكوادر الوطنية في المحافل القارية.