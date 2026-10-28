تألق لاعبي نادي «تحدي» للفنون القتالية في عرض اختبارات ترقية أحزمة «الووشو»

استضاف نادي «تحدي» للفنون القتالية، السبت الماضي في عجمان، عرضاً ناجحاً لرياضة «الووشو كونغ فو» واختبارات لترقية الأحزمة، بحضور نخبة من الرياضيين، والمدربين، والمسؤولين واللاعبين الناشئين، ومحبي الفنون القتالية.

سلط الحدث الضوء على النمو المستمر لبرامج الفنون القتالية الموجهة للشباب والمبادرات الرياضية القاعدية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال العرض، استعرض الناشئون مهاراتهم في أداء الحركات القتالية «الأساليب»، والتنسيق البدني، والانضباط، والقيم التقليدية للأخلاق القتالية المعروفة بـ «وودي».

أشرف على الاختبارات المستشار القانوني سالم حمدان العامري، رئيس ومؤسس اتحاد «الووشو كونغ فو» في الإمارات، وأول حكم إماراتي معتمد من الاتحاد الدولي للووشو «IWUF»، كما شارك في تحكيم العرض«سيفو» المعلم دون تيران تاكشالا، الحكم والخبير فني في رياضة «الووشو كونغ فو».

وتأتي هذه الجهود التي يبذلها النادي -بهدف تنظيم وتطوير وتوحيد ممارسات رياضة «الووشو» في دولة الإمارات- في إطار التوجيهات الدولية المقدمة من تشانغ يوبينغ، الأمين العام للاتحاد الدولي للووشو «IWUF».

وفي ختام التقييم الشامل الذي أجرته لجنة التحكيم، نجح جميع الطلاب المشاركين، وعددهم 24 طالباً، في استيفاء المعايير المطلوبة واجتياز اختبارات الترقية، ليحصلوا بذلك على أحزمة جديدة تعكس تقدمهم في مستوياتهم التدريبية.

قائمة الناجحين: حواء مريم، إيان أخيل، محمد جزال،. نياتي تايسوال، محمد أمين، سيلين عبد القادر، فيذين فينايان، أذان زيدان شاهين، أدفايت براساد، يوفين سانجيف ناير، ميا ثاداتيل، دروف ديف، هيا فاطمة، م. أرحم قريشي، إيشال عائشة شاهين، ريثفيك رينجو، فايزان، محمد زيد، محمد أبو بكر، محمد عبد الله، أديتيا، ناتشاترا، أمين فاهيز، جنة نيشارد

من جهته، هنّأ ميساب المدير الإداري مالك نادي «تحدي» للفنون القتالية الطلاب على إنجازهم، وأشاد بالتزامهم بالتدريب والانضباط والسعي المستمر نحو التطور، كما أكد على أهمية وجود أكاديميات منظمة للفنون القتالية في توفير بيئة مستقرة للتطوير الرياضي واكتشاف المواهب الواعدة.

وكنا الطلاب قد خضعت لبرنامج إعداد مكثف تحت إشراف خمسة مدربين معتمدين في النادي، وهم: نايسام، وصديق، وبرافين كيه، وبرافين مينون، وفهد.

ويُمثّل نجاح الطلاب في اختبارات التقييم علامة فارقة أخرى لنادي «تحدي» للفنون القتالية، كما يعكس الاهتمام المتزايد برياضة «الووشو كونغ فو» بين الرياضيين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.