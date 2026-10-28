فوز الحبتور وبيت بلجرافيا في افتتاحية كأس الهالوين للبولو

شهدت انطلاقة كأس الهالوين للبولو، التي تستضيفها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، منافسات قوية ومثيرة، بعدما استهل فريقا الحبتور وبيت بلجرافيا مشوارهما بانتصارين على منتخب مهرة وميهران وفريق النقل التلفزيوني، في مباراتين اتسمتا بالندية وتقارب المستوى، وحسمتا بفارق هدف واحد.

وفرضت الإثارة نفسها على المباراة الأولى، التي نجح خلالها فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، في الفوز على منتخب مهرة وميهران بنتيجة 4-3، بعد مواجهة تبادل فيها الفريقان التقدم، في ظل تقارب المستوى وتكافؤ الأداء، ليحسم الحبتور المواجهة لمصلحته في بداية قوية تعكس طموح الفريق للمنافسة على اللقب.

وضم فريق الحبتور كلاً من محمد الحبتور وخلف الحبتور وهاكون بويد وخوان سي جيفارا، فيما مثل منتخب مهرة وميهران كل من: دانيال هاشمي وعلياء مكتوم وطارق الحبتور وتومي إيريارت.

وفي المباراة الثانية، حجز فريق بيت بلجرافيا فوزاً صعباً على حساب فريق النقل التلفزيوني بنتيجة 5.5 مقابل 5 أهداف، في لقاء متكافئ تبادل خلاله الطرفان الهجمات والتسجيل، وظلت نتيجته معلقة حتى اللحظات الحاسمة، قبل أن ينجح بيت بلجرافيا في انتزاع الفوز بفارق نصف هدف.

ومثل فريق النقل التلفزيوني كل من بيترا سبانكو وفريدي ليلاند وتوماس بالاسيوس وماركو فوكاشيا، بينما ضمت تشكيلة بيت بلجرافيا كلاً من باولو مانكا دي فيلاهيرموسا وشريب علي وليان كارجر وويل باتشيلور.

وعكست المباراتان المستوى الفني الجيد للفرق الأربعة، رغم أن تصنيف الإعاقة في البطولة يتراوح بين جولتين وأربع جولات، لتأتي البداية حافلة بالتنافس والإثارة، وتؤكد أن سباق اللقب لن يكون سهلاً في ظل تقارب المستويات.

وتتواصل المنافسات عصر الخميس بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بيت بلجرافيا ومنتخب مهرة وميهران في الساعة الثالثة والنصف، فيما يلتقي الحبتور مع فريق النقل التلفزيوني في الساعة الرابعة والنصف، ويتأهل الفائزان من مواجهتي اليوم إلى المباراة النهائية المقررة السبت، للتنافس على كأس البطولة، فيما يلتقي الفريقان الخاسران في مباراة كأس الترضية، لتختتم البطولة منافساتها بتحديد المراكز وتتويج الفريق البطل.