3 دورات مكثفة لـ ««أكاديمية IFBB دبي» في 5 أيام بمشاركة متميزة من المدربين

نظمت أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، على مدار 5 أيام، ثلاث دورات مكثفة شملت «المستوى الثاني، المستوى الرابع، المستوى الخامس» جمعت بين الجانبين النظري والعملي، للمدربين المتقدمين اللياقة البدنية وبناء الاجسام، واستضاف فندق الخوري كورتيارد بدبي، يومي الجانب النظري، في حين نظمت الجانب العملي صالة «يالا فتنس جيم» في دبي بالتعاون مع شركة «ستيب أب»، وشهدت الدورات إقبالاً كبيراً ومشاركة متميزة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.

أقيمت الدورة الأولى تحت مسمى دورة المدرب الشخصي المستوى الثاني«حضوري»، يومي السبت والأحد الماضيين والتي حاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، والمحاضر الدولي سلطان راشد العتبي، والمحاضر الدولي مؤمن عاطف، وتناولت الدورة المحاور التالية: تقنيات التنفس والاسترخاء العضلي؛ تقنيات الجري وتفادي الإصابات، التقييم الموضوعي والقيايات في المجال الرياضي، التمثيل الغذائي والغدد الصماء، إضافة إلى ‏أضرار المنشطات وبدائلها، التدليك الرياضي والاستشفاء العضلي.

ونظمت الدورة الثانية «المستوى الخامس»، يومي السبت والأحد الماضيين، بحضور العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وتناولت الدورة المحاور المهمة مثل: المفاهيم الأساسية للجهاز العضلي الهيكلي، جهاز الهيكل العظمي، النظام المفصلي في جسم الإنسان، فسيولوحية العضلات، جهاز الغدد الصماء، والتي حاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم، والمحاضر الدولي سلطان العتبي.

واختتمت الاكاديمية دوراتها أمس وأول من أمس، تحت مسمى ‏دورة مدرب شخصي متقدم المستوى الرابع لمدربين المتقدمين اللياقة البدنية و بناء الأجسام، حضوري بصالة «يالا فتنس جيم» بدبي، والتي حاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، وتناولت الدورة المحاور التالية: الاستبيانات والتقييم البدني «البدء بفهم الحال الصحية والحركية للمتدرب»، دراسة مكونات الحمل التدريبي لتكسر حاجز الثبات «Plateau»، تصميم برامج تدريبات المقاومة الاساسية ومبادئ التدريب للمتقدمين، التدريبات القلبية والأوعية الدموية «دمج الـ cardio» في برامج بناء العضلات.

من جانبه أشاد الدكتور وليد عبد الكريم، المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، بحجم الإقبال، الذي شهدته الدورات التي تؤهل المشاركين فيها، إلى الحصول على درجات أعلى في بناء الأجسام واللياقة البدنية بالتنسيق بين إدارة الأكاديمية والاتحاد الدولي بإسبانيا، مثمناً حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في أكثر من 203 دول على مستوى العالم، موضحاً أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، مبيناً أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة، خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته الدورة.