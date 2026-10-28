4 رياضيين عرب يستعدون لخوض منافسات «آر إيه إف أبوظبي» نوفمبر المقبل

يستعد 4 رياضيين عرب لتسجيل ظهورهم الأول في منافسات منظمة «ريل أمريكان فري ستايل «RAF» للمصارعة الاحترافية»، التي تقيم أولى فعالياتها في منطقة الشرق الأوسط يوم 14 نوفمبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي. ويشارك في الحدث البحرينيان حمزة الكوهجي ومرتضى طلحة، والأردني علي القيسي، والمصري أسامة الصعيدي.

تُعد «ريل أمريكان فري ستايل» أول منظمة احترافية للمصارعة الحرة تقوم منافساتها على نزالات حقيقية غير معدّة مسبقاً، وتجمع نخبة من الأبطال الأولمبيين والحاصلين على ميداليات في بطولات العالم، إلى جانب أبرز مصارعي الجامعات الأمريكية ونجوم الفنون القتالية المختلطة، ضمن برنامج نزالات احترافية يجمع بين التنافس الرياضي وأجواء الفعاليات القتالية الحديثة.

يتصدر منافسات «آر إيه إف أبوظبي» نزال يجمع حمزة شيماييف وكولبي كوفينغتون على لقب «كروزر ويت كروس أوفر»، فيما يلتقي أرمان تساروكيان، المصنف الأول في الوزن الخفيف لدى منظمة «يو إف سي»، مع نيمان غرايسي، الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية في بطولة العالم للجوجيتسو البرازيلية، في نزال ضمن فئة «كاتش ويت كروس أوفر».

ويخوض البحريني حمزة الكوهجي والأردني علي القيسي مواجهة مباشرة ضمن منافسات الوزن الخفيف، وفق قواعد المصارعة الحرة، في نزال يجمع اثنين من أبرز الأسماء العربية في الرياضات القتالية.

وكان القيسي قد دخل تاريخ الرياضة الأردنية عام 2020، بعدما أصبح أول مقاتل أردني يشارك في منافسات منظمة «يو إف سي». وتضم مسيرته خبرات في عدد من الفنون القتالية، تشمل الكونغ فو والساندا الصينية والجوجيتسو البرازيلية.

وفي مواجهة عربية أخرى ضمن منافسات وزن خفيف الثقيل، يلتقي المصري أسامة الصعيدي مع البحريني مرتضى طلحة، في نزال يسعى خلاله الصعيدي إلى إبراز خبرته الرياضية وتمثيل بلاده أمام جمهور جديد.

وتأتي إقامة «آر إيه إف أبوظبي» إيذاناً ببدء شراكة تمتد لخمس سنوات بين منظمة «ريل أمريكان فري ستايل» ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي واتحاد الإمارات للمصارعة، في إطار مساعي المنظمة لتوسيع حضورها الدولي وتطوير منصتها العالمية للمصارعة الاحترافية.