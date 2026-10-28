الإعلام الرياضي الخليجي والعربي ينعى العُماني صالح البارحي

نعى الوسط الإعلامي الرياضي الخليجي والعربي الصحفي العُماني صالح البارحي، الذي غيّبه الموت الثلاثاء، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في الصحافة الرياضية، ترك خلالها بصمة بارزة في تغطية الأحداث والبطولات المحلية والخليجية والعربية.

وخيّمت حالة من الحزن على الأوساط الإعلامية والرياضية عقب رحيل البارحي، حيث توالت رسائل النعي والتعازي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستذكرة علاقاته الطيبة مع زملاء المهنة وحضوره المميز في مختلف المحافل الرياضية.

وعمل الراحل في القسم الرياضي بصحيفة «الوطن» العُمانية، وشغل عضوية لجنة العلاقات العامة والعضوية بالاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية عام 2016، كما شارك في تغطية العديد من البطولات والمناسبات الرياضية، كان آخرها بطولة كأس الخليج الأخيرة، ضمن الوفد الإعلامي المرافق للمنتخب العُماني