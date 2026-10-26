الاتحاد الدولي للفروسية يفتتح أعمال الدورات المتخصصة للأطباء البيطريين بأبوظبي

افتتحت في أبوظبي اليوم أعمال الدورات المتخصصة للأطباء البيطريين التي يستضيفها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بمقره في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية حتى 30 أكتوبر الجاري.

وتشهد الدورات مشاركة 171 طبيبا وطبيبة من 10 دول هي الإمارات، ومصر، واليمن، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والعراق، وباراغواي، والكويت، والهند، بمشاركة المحاضر الدولي الماليزي الدكتور بشير أحمد فاتح.

وأكد اتحاد الفروسية في بيان له أن الدورات البيطرية للاتحاد الدولي للفروسية تتضمن برامج تدريبية متخصصة، لتزويد الأطباء البيطريين بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل كمسؤولين بيطريين في فعاليات الفروسية الدولية، وفق قواعد ولوائح الاتحاد الدولي للفروسية.

ونوه إلى أهمية هذه الدورات، ودورها في تعزيز التطوير المهني، وتوحيد الممارسات البيطرية، وضمان المنافسة العادلة، وتطبيق أعلى معايير رعاية الخيول، وتبادل المعرفة بين المتخصصين في المجال البيطري.

وقال الدكتور بشير أحمد فاتح، إن الدورات المقامة في أبوظبي تأتي في إطار متطلبات الاتحاد الدولي للفروسية، وتتضمن جميع التخصصات، بالمستوى الأول، المعتمد من الاتحاد الدولي وتستعرض التفاصيل المتعلقة بالإجراءات والفعاليات وأوضح أنه بعد يومين من انطلاقها سيخضع جميع المشاركين لاختبار حضوري تمهيدا لانتقالهم إلى المستوى الثاني حسب الشروط المقررة.