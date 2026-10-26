إدراج منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS في بطولة «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»

تستعد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي لاستضافة أكبر منافسات دولية لسباعيات الرجبي في العالم، بعد أن أدرجت منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS إلى برنامجها. وعقب الإعلان عن المجموعات وجدول مباريات الحدث المرتقب الشهر المقبل، يستهل منتخبا نيوزيلندا للرجال والسيدات مشوار الدفاع عن لقبيهما اللذين أحرزاهما في دبي العام الماضي ضمن منافسات سلسلة HSBC SVNS، بمواجهة فيجي في فئة الرجال واليابان في فئة السيدات.

ويعود المهرجان الرياضي والترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط إلى استاد «ذا سيفنز» من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، قبيل عطلة عيد الاتحاد لدولة الإمارات، فيما تتوفر تذاكر الحدث للبيع الآن.

وتُقام منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS للمرة الأولى ضمن الحدث، بجانب منافسات الدرجة الأولى، ليصل إجمالي المشاركين في المنافستين إلى 28 منتخبًا للرجال والسيدات، تتنافس في 70 مباراة على مدار عطلة نهاية الأسبوع. وتتيح هذه الإضافة للجماهير الاستمتاع بمزيد من مباريات الرجبي العالمية ومتابعة نخبة من المواهب الصاعدة في هذه الرياضة.

وتمثل منافسات الدرجة الثالثة المستوى الثالث من منافسات سباعيات الرجبي الدولية، وتتيح للمنتخبات التي تشق طريقها بثبات نحو المنافسة العالمية فرصة التنافس والتأهل إلى منافسات الدرجتين الثانية ثم الأولى من السلسلة، وصولًا إلى مسار يؤهلها للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وتشهد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي هذا العام، إضافة إلى منافسات الدرجتين الأولى والثالثة من سلسلة HSBC SVNS، مسابقات للهواة من الرجال والسيدات في الرجبي، وكرة الشبكة برعاية دبي القابضة لإدارة المجتمعات، والكريكيت برعاية مجموعة دلسكو، والبادل ضمن «ريباوند بادل»، وتحديات اللياقة البدنية ضمن WODON3، فضلًا عن كرة القدم الغيلية التي تسجّل حضورها الأول في المهرجان هذا العام.

كما تشهد منافسات الرجبي الدولية للفرق المدعوة مشاركة أوسع، بحضور فرق من الأرجنتين والبرازيل والصين وجنوب إفريقيا وإسبانيا.

وبعيدًا عن المنافسات الرياضية، يترقب الجمهور عروضًا موسيقية يحييها النجمان الشهيران في تنسيق الموسيقى، ميلاني سي وجاكس جونز، على مسرح Beats on 2 خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يُعلن عن مزيد من الفنانين المشاركين البارزين خلال الأسابيع المقبلة.

وتستهلّ بطولة «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي» مجددًا موسم 2026/2027 من سلسلة HSBC SVNS العالمية لسباعيات الرجبي، قبل انتقال منافساتها إلى كيب تاون وسنغافورة وبيرث وفانكوفر ونيويورك، لتليها بطولة العالم HSBC SVNS لعام 2027، التي تُقام خلال شهرَي أبريل ومايو في هونغ كونغ وبلد الوليد وبوردو.

وبالتزامن مع انطلاق منافسات الدرجة الثالثة يوم الجمعة 27 نوفمبر على الملعب رقم 1، سوف يشهد اليوم الافتتاحي لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، للمرة الأولى، مباريات دولية ضمن سلسلة HSBC SVNS. ويستضيف الملعب نفسه المباريات النهائية للدرجة الثالثة يوم السبت 28 نوفمبر.

وتُقام مجددًا جميع مباريات سلسلة HSBC SVNS خلال عطلة نهاية الأسبوع على الملعب رقم 1، بمشاركة أفضل ثمانية منتخبات في العالم في كل من فئتي الرجال والسيدات.

أما في منافسات الرجال، فتضم المجموعة الأولى منتخب جنوب إفريقيا، بطل السلسلة في الموسم الماضي، بجانب أستراليا، وصيفة بطولة دبي العام الماضي، والأرجنتين والولايات المتحدة. وتضم المجموعة الثانية نيوزيلندا، حاملة لقب بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، وفيجي وإسبانيا وفرنسا.

وتجمع المواجهات الافتتاحية مباراة نيوزيلندا وفيجي عند الساعة 12:36 ظهرًا، التي يستهل فيها المنتخب النيوزيلندي مشوار الدفاع عن لقبه. كما يلتقي منتخبا جنوب إفريقيا والأرجنتين، الفائزان بآخر نسختين من السلسلة، عند الساعة 11:52 صباحًا، في مواجهة يُنتظر أن تحفل بكثير من الندية والإثارة.

ومن أبرز المباريات الأخرى المرتقبة، مواجهة جنوب إفريقيا وأستراليا عند الساعة 2:55 عصرًا، ولقاء نيوزيلندا وفرنسا الذي يختتم مباريات دور المجموعات عند الساعة 8:22 مساءً.

يدخل منتخب نيوزيلندا، المتوّج بلقب السلسلة في الموسم الماضي وبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، المنافسات بوصفه المرشح الأبرز للفوز. وقد أوقعته القرعة في المجموعة الثانية بجانب فيجي واليابان وكندا، فيما تضم المجموعة الأولى أستراليا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وتنطلق منافسات السيدات بمواجهة الولايات المتحدة وإسبانيا عند الساعة 10:00 صباحًا، فيما تستهل نيوزيلندا مشوارها بلقاء اليابان عند الساعة 11:06 صباحًا. وتلتقي فرنسا مع إسبانيا عند الساعة 1:00 ظهرًا، تليها مباشرة مباراة أستراليا والولايات المتحدة عند الساعة 1:22 ظهرًا. وتُختتم مباريات دور المجموعات للسيدات بالمواجهة الأبرز بين نيوزيلندا وفيجي عند الساعة 6:52 مساءً.

تضم منافسات الدرجة الثالثة ستة منتخبات للرجال وستة للسيدات، تتأهل عبر التصفيات الإقليمية حول العالم. وتبدأ منافساتها، على غرار منافسات الدرجة الأولى، بدور المجموعات، الذي تليه الأدوار الإقصائية، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من فئتي الرجال والسيدات إلى الدرجة الثانية، التي تُقام جولاتها الثلاث في نيروبي وساو باولو ومونتيفيديو مطلع عام 2027.

وتشارك منتخبات هونغ كونغ الصينية وكندا وتشيلي وإيطاليا وساموا وزيمبابوي في منافسات الرجال بالدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS، فيما ضمنت منتخبات الصين والمكسيك وبولندا وساموا وكولومبيا مقاعدها في منافسات السيدات، بانتظار تأهل منتخب سادس لاستكمال قائمة المشاركين.

وفقال ماثيو تايت، مدير مهرجان «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»، إن إضافة منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS إلى المهرجان هذا العام للمرة الأولى تمثل محطة بارزة في مسيرة الحدث وتطوره، موضحًا أن المهرجان سوف يستضيف أكبر منافسات دولية لسباعيات الرجبي في العالم، بمشاركة 28 منتخبًا في منافسات الدرجتين الأولى والثالثة من سلسلة HSBC SVNS، تتنافس في 70 مباراة على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

من جانبه، قال سام بيندر، المدير العام للسلسلة العالمية لسباعيات الرجبي في الاتحاد الدولي للرجبي، إن عودة منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS إلى دبي تشكل «محطة مهمة أخرى في طريق تطوير سباعيات الرجبي الدولية، وترجمة لطموحنا في إتاحة فرص حقيقية أمام مزيد من المنتخبات للمنافسة على الساحة العالمية».

بدوره، أعرب محمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، عن اعتزازه بالدور الذي يلعبه الاتحاد في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث البارز يواصل ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للرجبي، وقال إن إضافة منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة HSBC SVNS إلى البطولة «خطوة مهمة تفتح آفاقًا أوسع أمام المنتخبات الصاعدة للمنافسة على الساحة الدولية».