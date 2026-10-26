«بالم سيتي» رعاية واستثمار يناسبان طموحات عالم الاحتراف

أعلن نادي بالم سيتي لكرة القدم، بطل كأس الاتحاد الموسم الماضي، توقيع اتفاقية رعاية مع مجموعة «دي جي كابيتال» العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتصبح الراعي الرئيسي للنادي والراعي الرسمي لقميص الفريق خلال موسم 2026-2027، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس النادي.

وتضع الاتفاقية شعار «دي جي كابيتال» في مقدمة قمصان بالم سيتي خلال مشاركاته في دوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في خطوة تعزز البرنامج التجاري للنادي وتوسع شراكاته الاستثمارية، بالتزامن مع طموحاته الرياضية المتصاعدة.

وكانت المجموعة قد انضمت إلى رعاة النادي في وقت سابق من العام الجاري، من خلال وضع شعارها على أكمام القمصان، قبل أن ترتقي الشراكة إلى مستوى الرعاية الرئيسية، لتصبح «دي جي كابيتال» الشريك التجاري الأبرز للنادي، مع توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل منصة إدارة العقارات «ماناجد».

وتأتي الشراكة في الموسم الثالث فقط من مسيرة النادي، الذي نجح في تحقيق الثنائية المحلية عام 2026، ويدخل الموسم الجديد بتشكيلة تضم أسماء ذات خبرة دولية، من بينها الفرنسي كورت زوما، والبرتغالي ويليام كارفاليو، والمالي موسى ماريغا، إلى جانب المواهب الإماراتية، وفي مقدمتها منصور المنهالي، لاعب المنتخب الأولمبي، مع وضع الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين هدفاً رئيسياً للموسم الحالي.

وتتضمن الاتفاقية برنامجاً مشتركاً لإنتاج المحتوى طوال الموسم، يشمل سلسلة وثائقية شهرية يتولى خلالها الفريق الإعلامي للنادي متابعة لاعبي بالم سيتي في رحلة متكاملة عبر مراحل التعامل مع «دي جي كابيتال»، بدءاً من البحث عن منزل في دبي، مروراً بالإجراءات القانونية وإتمام الصفقة، وصولاً إلى تسليم العقار إلى منصة «ماناجد» لإدارته نيابة عن مالكه.

ومن المقرر نشر حلقات السلسلة عبر القنوات الرقمية للنادي والمجموعة، إلى جانب تقديم «دي جي كابيتال» جائزة لاعب الشهر في بالم سيتي طوال الموسم، بما يعزز الحضور الإعلامي للشراكة ويربط بين النشاط الرياضي والخدمات العقارية.

ويستند النادي في تعزيز جاذبيته التجارية إلى قاعدة جماهيرية رقمية تتجاوز 3.5 مليون متابع عبر قنوات النادي ولاعبيه، مع تسجيل أكثر من 50 مليون مشاهدة شهرياً، فيما تقل أعمار أكثر من 80% من هذه الجماهير عن 35 عاماً، وهي مؤشرات تسهم في زيادة الاهتمام التجاري بأندية دوري الدرجة الأولى، وتمنح بالم سيتي مساحة أوسع لتطوير شراكاته التجارية بالتوازي مع سعيه للصعود إلى دوري المحترفين.