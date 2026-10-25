منافسات المحترفين في«الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد تنطلق غداً

تنطلق يوم غد منافسات بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد، بمشاركة فرق محلية ودولية تتنافس ضمن فئتي الهواة والمحترفين، وتستمر حتى 30 أكتوبر الحالي، بصالة مدينة زايد الرياضية للتزلج على الجليد في أبوظبي.

وتشهد فئة الهواة مشاركة فرق «بوماه، ووايت بيرز، وبيدوينز، وتتارستان»، فيما تضم فئة المحترفين فرق «أبوظبي، وميرا هايلاندرز، وسيبر بيدوينز، وأساطير تاتارستان»، في منافسات بين فرق مدارس مختلفة في رياضة هوكي الجليد.

وتتواصل المباريات على مدار أيام البطولة، وصولاً إلى يوم الجمعة 30 أكتوبر، الذي يشهد مباريات تحديد المراكز الأولى والمواجهات النهائية للفئتين، إلى جانب عرض التزلج الفني على الجليد، على أن يُختتم البرنامج بحفل تتويج الفرق الفائزة.

وأكد نادي أبوظبي للألعاب الشتوية أن البطولة ضمن الأجندة السنوية لدعم انتشار رياضة هوكي الجليد، وتعزيز التبادل الرياضي بين الفرق المحلية والدولية، بما يسهم في تطوير مستويات اللاعبين والارتقاء بالمنافسات في الرياضات الشتوية بالدولة.