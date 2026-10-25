«الشارقة لرياضة المرأة» ينجح في تأهيل بطلات واعدات في «القوس والسهم»

عززت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة رصيد منتخب الإمارات الوطني للقوس والسهم بحصد 6 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية واحدة، وذلك خلال منافسات بطولة غرب آسيا للقوس والسهم التي استضافتها إمارة الفجيرة مؤخراً.

وجاء هذا التتويج ليعكس الحضور القوي للاعبات النادي ضمن صفوف المنتخب الوطني، وقدرتهن العالية على المنافسة واعتلاء منصات التتويج في مختلف الفئات العمرية. وشهدت البطولة الإقليمية مشاركة ست لاعبات من نادي الشارقة الرياضي للمرأة لتمثيل المنتخب الوطني، وهن: آمنة العوضي، وحصة العوضي، وميثاء النعيمي، وسامية أودينيفا، وشيخة آل علي، ومنى الشرع؛ وتوزعت مشاركة اللاعبات ضمن فئات القوس المحدب والقوس المركب، وشملت المنافسات الفردية، ومنافسات الفرق، والفرق المختلطة.

وبرزت في المنافسات اللاعبة سامية أودينيفا التي نجحت في اقتناص ميداليتين ذهبيتين، لتمثل خطوة واثقة في مسيرتها الرياضية، خاصة أن عمرها التدريبي لا يتجاوز ثلاث سنوات منذ انضمامها إلى اللعبة في النادي. وتعكس هذه الفترة القصيرة تطورا متصاعدا يترجم نجاح منظومة النادي في اكتشاف المواهب، وتأسيس لاعبات المراحل السنية، وتطوير قدراتهن تدريجيا، بما يتماشى مع الإستراتيجية العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الرامية إلى بناء قاعدة رياضية ترفد المنتخبات الوطنية بالبطلات.

وأكدت مي العامري، نائبة مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أن النتائج المتميزة التي حققتها اللاعبات تعكس فاعلية المنظومة الفنية والتطويرية التي يعتمدها النادي في إعداد الرياضيات بمختلف مراحلهن العمرية، وقالت: تكرار حصد الإنجازات عبر مختلف الفئات السنية يعد مؤشرا واضحا على استدامة التطور والنجاح المستمر، وليس مجرد تفوق مقتصر على جيل واحد من اللاعبات.