حكمان إماراتيان يشاركان في تحكيم بطولة العالم لبناء الأجسام

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية مشاركة الحكمين الدوليين عبدالله موسى الطويل وعبد العزيز صالح العوضي في تحكيم منافسات بطولة العالم لبناء الأجسام، التي تنطلق في 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم، في خطوة تعزز الحضور الإماراتي في المحافل الرياضية الدولية، وتؤكد المكانة المتقدمة التي بلغتها الكفاءات التحكيمية الوطنية.

وأكد فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس لجنة الحكام، أن مشاركة الحكمين الإماراتيين في بطولة العالم تمثل إضافة مهمة لمسيرة التحكيم الوطني، وتعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، في دعم الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمشاركة في أبرز البطولات الدولية.

وقال الزعابي: «نعتز بحضور الحكم الإماراتي في البطولات العالمية، ونحرص على توفير فرص المشاركة التي تسهم في تطوير خبراته وتعزيز قدراته الفنية، والاطلاع على أحدث المعايير التحكيمية الدولية. ونثق بقدرة العوضي والطويل على تقديم مشاركة مميزة تعكس السمعة الطيبة للتحكيم الإماراتي، خصوصاً أن بطولة العالم تتطلب أعلى درجات الدقة والكفاءة والمسؤولية. ونتمنى لهما التوفيق، وللاعبي منتخب الإمارات تحقيق أفضل الإنجازات».

من جانبه، أعرب الحكم الدولي عبدالعزيز العوضي عن اعتزازه بالمشاركة في تحكيم بطولة العالم، مؤكداً أنها تمثل مسؤولية كبيرة وفرصة مهمة لإبراز كفاءة الحكم الإماراتي في المحافل الدولية.

وقال: المشاركة في بطولة العالم طموح يعتز به كل حكم، ونسعى إلى تقديم أفضل مستوياتنا التحكيمية، والاستفادة من الخبرات الدولية الموجودة في البطولة. ونتطلع إلى تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة، ونأمل أن يوفق لاعبو منتخبنا الوطني في تحقيق نتائج مميزة والصعود إلى منصات التتويج، بما يعكس تطور رياضة بناء الأجسام الإماراتية.

بدوره، أكد الحكم الدولي عبدالله موسى الطويل أن المشاركة في بطولة العالم تحمل أهمية خاصة، لما تتميز به من مستوى فني مرتفع ومنافسة قوية بين أبرز لاعبي العالم، مشيراً إلى أن الوجود ضمن الطواقم التحكيمية الدولية يشكل حافزاً لمواصلة تطوير الأداء.

وقال: نشعر بالفخر لتمثيل الإمارات في هذا الحدث العالمي، وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتقديم أداء تحكيمي دقيق ومتميز. ونتطلع إلى الاستفادة من هذه التجربة وتعزيز خبراتنا، ونتمنى التوفيق للاعبي منتخب الإمارات في منافسات البطولة، وأن ينجحوا في تحقيق أفضل المراكز والميداليات وإسعاد الرياضة الإماراتية.