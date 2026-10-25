30 لاعباً ولاعبة في ختام السلسلة الذهبية للاسكواش تختتم بالفجيرة

اختتم اتحاد الإمارات للاسكواش، منافسات بطولة السلسلة الذهبية الرابعة للاسكواش لعام 2026، التي نظمها الاتحاد برعاية نادي التنس الفجيرة، ومشاركة 30 لاعباً ولاعبة، تنافسوا ضمن تسع فئات عمرية وفنية، وسط أجواء رياضية حماسية عكست المستوى المتنامي لرياضة الاسكواش في دولة الإمارات.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة المسابقات التي ينظمها اتحاد الإمارات للاسكواش، في إطار استراتيجيته الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية للاعبين واللاعبات، وتعزيز انتشار اللعبة على مستوى الدولة.

وأعرب عبدالله بن حمد بن سوقات الفلاسي، رئيس اتحاد الإمارات للاسكواش، عن بالغ شكره وتقديره لنادي التنس والكنتري كلوب بالفجيرة على رعايته الكريمة واستضافته للبطولة، مشيداً بالتعاون المثمر بين الاتحاد والنادي في دعم الأنشطة الرياضية وتطوير رياضة الاسكواش في الدولة.

وقال: «نحرص في اتحاد الإمارات للاسكواش على تنظيم المزيد من البطولات والمسابقات المحلية، وزيادة أعداد اللاعبين واللاعبات المشاركين فيها، انطلاقاً من إيماننا بأهمية المنافسات المنتظمة في صقل المهارات الفنية، وتعزيز الخبرات التنافسية، وإتاحة فرص أكبر للاحتكاك الرياضي، بما يسهم في اكتشاف وإعداد جيل واعد من اللاعبين المواطنين القادرين على تمثيل دولة الإمارات والمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية».

وأضاف: «إن طموحاتنا لا تقتصر على تطوير المنافسات المحلية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الاسكواش العالمية، من خلال العمل على استضافة بطولات دولية معتمدة، بما فيها بطولات رابطة محترفي الاسكواش «PSA»، الأمر الذي من شأنه إتاحة فرص أوسع للاعبينا للاحتكاك بالمستويات العالمية، وتعزيز الحضور الرياضي للدولة على الساحة الدولية».

وأكد رئيس الاتحاد أن الشراكة مع الأندية والأكاديميات الرياضية تمثل ركيزة أساسية في خطط الاتحاد المستقبلية، مثمناً دور الجهات الداعمة في إنجاح البطولات وتوفير البيئة المناسبة لتطوير المواهب الرياضية.

من جانبه، تقدم عبد الغفور بهروزيان بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للاسكواش على تنظيم البطولة على ملاعب نادي التنس والكنتري كلوب بالفجيرة، مشيداً بجهود الاتحاد في تطوير اللعبة وتوسيع نطاق المشاركة في البطولات المحلية.

وأكد حرص النادي على مواصلة التعاون مع اتحاد الإمارات للاسكواش، واستضافة المزيد من البطولات والفعاليات الرياضية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويسهم في دعم المواهب الرياضية وتوفير المزيد من الفرص التنافسية للاعبين واللاعبات.

وأشار إلى أن نجاح البطولة يعكس أهمية تكامل الجهود بين الاتحاد والأندية الرياضية في الارتقاء برياضة الاسكواش وتعزيز حضورها وانتشارها في مختلف إمارات الدولة.

جاءت النتائج على النحو التالي، فئة الناشئات تحت 11 سنة: توجت مريم عبد الحميد بالمركز الأول، وحلت ميرا ممدوح في المركز الثاني، فيما جاءت تاليا العطار في المركز الثالث.

فئة الناشئات تحت 13 سنة: أحرزت مريم عبد الحميد المركز الأول، وجاءت ميرا ممدوح ثانية، وسارة الهمامي ثالثة، فئة الناشئات تحت 15 سنة: حققت أدفِيكا فيشنو المركز الأول، تلتها مريم الوكيل في المركز الثاني، وكافيا دوشي في المركز الثالث، وفي فئة الناشئات تحت 17 سنة: حصدت مريم الوكيل المركز الأول، وجاءت كافيا دوشي في المركز الثاني، ومروة الهمامي في المركز الثالث.

فئة الناشئين تحت 11 سنة: فاز علي فتحي بالمركز الأول، وحل يوفان تشودري ثانياً، وسليمان سليمان ثالثاً، وفي فئة الناشئين تحت 13 سنة: توج سليم الطحاوي بالمركز الأول، وجاء علي فتحي في المركز الثاني، وألدن فرنانديز في المركز الثالث.

فئة الناشئين تحت 15 سنة: أحرز زين فتحي المركز الأول، وحل سليم الطحاوي ثانياً، ويوسف الدسوقي ثالثاً، وفي فئة الناشئين تحت 17 سنة: حقق زين فتحي المركز الأول، وجاء يوسف الدسوقي في المركز الثاني، وأشار فاروق في المركز الثالث، وضمن فئة الرجال المفتوحة: توج علي عفيفي بلقب البطولة، وحل عمر عفيفي في المركز الثاني، فيما حصل ليستر يي على المركز الثالث.