شباب الأهلي والشارقة يهيمنان على ألقاب كأس نجوم المستقبل للكاراتيه

هيمن ناديا شباب الأهلي والشارقة للألعاب الفردية على ألقاب بطولة كأس نجوم المستقبل للمواطنين للكاراتيه، التي اختتمت منافساتها في صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية بمنطقة الحزانة، بمشاركة 135 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 نادياً ومركزاً، في افتتاح الموسم الرياضي 2026-2027.

وحصد شباب الأهلي خمسة كؤوس في منافسات الكاتا الفردي، توزعت على فئات الناشئين والناشئات والآنسات وتحت 21 سنة والسيدات، مقابل أربعة كؤوس للشارقة للألعاب الفردية في فئات الأشبال «ب» والشباب وتحت 21 سنة والرجال، فيما أحرز نادي الفجيرة للفنون القتالية كأس فئة الفتيات «ب»

وشهدت البطولة منافسات في مختلف الفئات العمرية، انطلاقاً من البراعم والزهرات والأشبال والفتيات، وصولاً إلى الناشئين والناشئات والشباب والآنسات وتحت 21 سنة والرجال والسيدات، في إطار سعي اتحاد الإمارات للكاراتيه إلى توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الوطنية تمهيداً لضم العناصر المتميزة إلى المنتخبات الوطنية.

حضر مراسم التتويج اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، إلى جانب إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم باصليب، عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المنتخبات، وهشام سري، المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام.

وعلى هامش البطولة، كرّم نادي الشارقة للألعاب الفردية الرزوقي بمناسبة إعادة انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه للدورة 2026-2030، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد في مدينة بيلسكو-بياوا البولندية، بالتزامن مع بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التي أقيمت من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وتندرج البطولة ضمن برنامج اتحاد الإمارات للكاراتيه لإعداد اللاعبين واللاعبات للمنافسات المقبلة، من خلال إتاحة فرص التنافس بين الأندية وتقييم المستويات الفنية للمواهب الوطنية في مختلف الفئات العمرية.