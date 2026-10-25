الجولة الثالثة تضع الشارقة ودبي في صدارة دوري الشطرنج





انطلقت منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام للشطرنج للفئتين المفتوحة والسيدات، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج ضمن مسابقات الموسم الرياضي الحالي، وتستضيف منافسات الجولتين الثالثة والرابعة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بفندق إنتركونتيننتال، بحضور فؤاد درويش، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ونائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج.

وأسفرت منافسات الفئة المفتوحة عن فوز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على نادي الفجيرة للشطرنج بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 نقطة، حيث فاز راشد حسين الحمادي على محمد يوسف العلي، وصقر عيسى على عامر سعيد اليليلي، وجوبتا أبهيجيت على إيجور ميلادينوفيتش، فيما حقق عمار السدراني وخليفة خالد الفوز لنادي الفجيرة على عبدالرحمن محمد الطاهر وزايد سلطان الطاهر، بينما انتهت مواجهة محمد شيان لاعب الشارقة ومحمد سعيد اليليلي لاعب الفجيرة بالتعادل.

كما نجح نادي دبي للشطرنج في الفوز على نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة، حيث فاز عثمان موسى على عمران الحوسني، وإبراهيم سلطان على حمدان إدريس، وأحمد فريد على أحمد عتيق الرميثي، فيما حقق أوبادو شون أدريتش الفوز الوحيد لأبوظبي على حمد عيسى، وانتهت مواجهة أحمد عدلي لاعب دبي وآدم توخاييف لاعب أبوظبي بالتعادل.

بهذه النتائج، انفرد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بصدارة ترتيب الفئة المفتوحة برصيد 6 نقاط، يليه نادي دبي للشطرنج في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنقطتين، فيما جاء نادي الفجيرة في المركز الرابع دون نقاط.

وفي منافسات السيدات، حقق نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية الفوز على نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 5-1، فيما يتصدر نادي دبي للشطرنج الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه نادي العين برصيد 4 نقاط، ثم نادي أبوظبي بنقطتين.

من جانبه، أشاد فؤاد درويش بالتنظيم المميز من نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، مثمناً جهود النادي في استضافة المنافسات وتوفير الأجواء المناسبة للاعبين واللاعبات، بما يسهم في إنجاح البطولة وتحقيق أهدافها الفنية.

وأكد أن بطولة الدوري العام للفئتين المفتوحة والسيدات تعد من أهم مسابقات الاتحاد، لما توفره من فرصة لمتابعة مستويات اللاعبين واللاعبات وتقييم أدائهم، مشيراً إلى أن نظام التجمعات المتنقلة بين أندية الدولة يعزز التعاون بينها ويمنحها فرصة استضافة المنافسات، حيث أقيمت الجولتان الأولى والثانية باستضافة نادي دبي للشطرنج والثقافة، فيما يستضيف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الجولتين الثالثة والرابعة، على أن يستضيف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الجولتين الخامسة والسادسة.

وأضاف أن الدوري يمثل محطة إعداد مهمة للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي تستضيفها مدينة العين خلال الفترة من الأول إلى السابع من نوفمبر المقبل، وبطولة أمم آسيا للشطرنج التي تقام في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من التاسع إلى الثامن عشر من الشهر نفسه.

وأوضح أن منافسات الدوري تسهم في تقييم المستويات الفنية للاعبين واللاعبات، وتدعم جهود الاتحاد في اختيار العناصر القادرة على تمثيل الإمارات في البطولات المقبلة، بما يعزز فرص تحقيق نتائج إيجابية على المستويين القاري والدولي.