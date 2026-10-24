قطر تدعم أولمبياد الشباب في السنغال - داكار 2026

أعلنت دولة قطر تقديم 15 حافلة ومعدات أمنية لدعم استعدادات السنغال لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، المقرر إقامتها من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبل.

يهدف الدعم إلى المساهمة في الجاهزية التنظيمية والتشغيلية للحدث الأولمبي الأول الذي تستضيفه القارة الأفريقية.

وتأتي المبادرة في إطار التعاون الوثيق بين دولة قطر وجمهورية السنغال، والاستفادة من الخبرات القطرية المتراكمة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأكد يوسف بن شعبان إبراهيم السادة، سفير دولة قطر لدى السنغال، اعتزاز قطر بعلاقاتها مع السنغال وحرصها على دعم استعدادات داكار 2026 وتعزيز التعاون الرياضي بين الشعوب.