الإمارات تستضيف هولندا وعُمان في ثلاثية دوري الكريكيت العالمي بدبي

يخوض منتخب الإمارات للكريكيت، غدٍ الأحد، سلسلة مبارياته الدولية ضمن الثلاثية التي تجمع منتخبات الإمارات وهولندا وعُمان، في إطار منافسات دوري كأس العالم للكريكيت «ليغ 2»، خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، على ملعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت ICC في مدينة دبي الرياضية، في محطة مهمة لتعزيز حضور المنتخب على الساحة الدولية، ومواصلة سعيه لتحقيق نتائج إيجابية في مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم للكريكيت 2027.

وتكتسب السلسلة أهمية مضاعفة، كونها تأتي ضمن منافسات دوري «ليغ 2» المؤهل إلى كأس العالم، الذي يشهد مشاركة ثمانية منتخبات تتنافس عبر سلسلة من المباريات الدولية بنظام اليوم الواحد، وتُعد نتائجه عاملاً حاسماً في تحديد مسار المنتخبات نحو التصفيات النهائية للمونديال. ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى التصفيات العالمية المؤهلة، فيما تخوض المنتخبات الأربعة الأخرى الملحق التأهيلي، ما يرفع من قيمة كل مباراة ويجعل حصد النقاط هدفاً أساسياً للمنتخب الإماراتي في المرحلة المقبلة.

ويستهل المنتخب الإماراتي مشواره بمواجهة هولندا غداً الأحد، ثم يلتقي عُمان الخميس 29 أكتوبر الجاري، قبل أن يجدد مواجهته مع المنتخب الهولندي يوم السبت 31 أكتوبر، ويختتم مشاركته في السلسلة بلقاء عُمان يوم الأربعاء 4 نوفمبر. وتشهد السلسلة أيضاً مواجهتين بين هولندا وعُمان يومي 27 أكتوبر و2 نوفمبر، على أن تنطلق جميع المباريات في الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات.

ويقود المنتخب اللاعب راهول تشوبرا، ضمن قائمة تضم 15 لاعباً تجمع بين عناصر الخبرة والوجوه الشابة، في إطار السعي إلى تعزيز الانسجام بين أفراد الفريق، ورفع مستوى الأداء في المواجهات المقبلة، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة من النقاط.

وتأتي استضافة دبي لهذه السلسلة امتداداً لبرنامج مشاركات المنتخب الإماراتي في دوري «ليغ 2»، الذي يتضمن جولات تقام في دول مختلفة، بما يضع اللاعبين أمام ظروف تنافسية متنوعة، ويمنح الجهاز الفني فرصة تقييم مستوياتهم وقدرتهم على التعامل مع اختلاف الملاعب والأجواء والضغوط.

وكان المنتخب قد خاض في أكتوبر الجاري سلسلة من المباريات في الولايات المتحدة أمام ناميبيا والمنتخب الأميركي، قبل العودة إلى دبي لخوض المحطة الحالية أمام هولندا وعُمان. وتمثل هذه المشاركات المتتابعة اختبار حقيقي لقدرات المنتخب وحجم جاهزية..