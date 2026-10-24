«دا هاوايان» هيتمان يحتفظ بلقب الوزن الثقيل السوبر في «باور سلاب 25» بأبوظبي

احتفظ داين «دا هاوايان هيتمان» فييرنس بلقب الوزن الثقيل السوبر بعد تفوقه على فاسيلي «دامبلينغ» كاموتسكي بقرار الحكام بالإجماع، في ختام منافسات باور سلاب 25، المقدمة من مونستر إنرجي، والتي أقيمت، أمس، الجمعة، في «سبيس 42 أرينا» أمام جمهور كامل العدد.

وامتدت المواجهة المرتقبة بين فييرنس وكاموتسكي على مدار خمس جولات كاملة، قبل أن يحسم الحكام النتيجة لصالح حامل اللقب بنتائج 48-44 و47-45 و47-45.

وأسفرت المواجهة عن احتفاظ داين «دا هاوايان هيتمان» فييرنس بلقبه أمام كاموتسكي، بعدما كان فييرنس قد حسم المواجهة الأولى بينهما بقرار الأغلبية في «باور سلاب 13» في يونيو 2025 ليتوّج حينها بلقب الوزن الثقيل السوبر.

وفي المواجهة الرئيسية المشتركة ضمن فئة الوزن الخفيف، تفوق داكوتا «ذا ماريتايم مينيس» ماكغريغور، المصنف الأول والمنافس السابق على اللقب

وشهدت بقية النزالات فوز لويس «ريزر» روبنسون على الهندي جوجار «تايغر» سينغ بعد استبعاد الأخير في الجولة الثانية من مواجهة الوزن الثقيل، فيما حقق بيتر «ذا أليغاتور أول جي» تروتشليك الفوز بالضربة القاضية في الجولة الثانية على ميرلين «أكشن» موسيكوس ضمن منافسات الوزن المتوسط.

ومثلت باور سلاب 25 عودة إلى أبوظبي للعام الثالث على التوالي، ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يجمع نخبة من فعاليات الرياضات القتالية والتجارب الجماهيرية في مختلف أنحاء العاصمة.