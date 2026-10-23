إكس دبي تطلق «هايبرد إكس» بطولة جديدة للياقة البدنية من دبي على شاطئ كايت بيتش

أعلنت إكس دبي عن إطلاق بطولة هايبرد إكس، بطولة اللياقة البدنية الهجينة الجديدة التي ابتكرتها إكس دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بصفته شريكاً استراتيجياً. وتنطلق النسخة الافتتاحية من البطولة على شاطئ كايت بييتش من 15 إلى 17 يناير 2027، لتجمع مجتمع اللياقة البدنية في دبي على مدار ثلاثة أيام من منافسات القوة والقدرة.

وتقدم البطولة جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ مليون درهم إماراتي، لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث قيمة الجوائز ضمن فئتها. ويساهم ثمانية رياضيين مؤسسين من مجتمع اللياقة البدنية في دبي في تطوير البطولة وتحديد نظام منافساتها.

وتستهدف النسخة الافتتاحية استقطاب 3500 مشارك لخوض منافسات تتضمن ثماني جولات للركض لمسافة 800 متر لكل جولة، تلي كل جولة منها محطةٌ للتمارين الرياضية، ضمن ثلاث فئات مختلفة. وتقدم البطولة جوائز مالية بإجمالي مليون درهم إماراتي، توزّع على فئتي النخبة والمشاركين بدعوات خاصة.

وتأتي بطولة هايبرد إكس، التي صُممت في دبي، لتثري المشهد الرياضي بمنافسة جديدة ومتميزة في المدينة، تعكس أسلوب الحياة العصري والتوجه المتنامي نحو اللياقة البدنية، القائم على تحديد الأهداف، واختبار القدرات الذاتية، ومشاركة التجربة مع الآخرين. وبوصفها علامة رياضية محلية، ستجمع البطولة بين المواهب والأندية الرياضية والمدربين والشركاء من المجتمعين المحلي والدولي، لتضيف تحدياً جديداً إلى الأجندة الرياضية المتنامية في دبي.