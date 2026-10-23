207 سباحين من 11 نادياً في بطولة الاتحاد للسباحة بأبوظبي

تنطلق غداً السبت منافسات المرحلة الأولى من بطولة الاتحاد للسباحة للناشئين والعمومي 2026، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وتستمر حتى الأحد، بمسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة 207 سباحين يمثلون 11 نادياً، يتنافسون في 48 سباقاً موزعة على 108 تصفيات، بإجمالي 707 مشاركات.

وتشهد البطولة منافسات ثلاث فئات عمرية للبنين، هي 12 و13 سنة بمشاركة 85 سباحاً، و14 و15 سنة بمشاركة 76 سباحاً، و16 و17 سنة بمشاركة 46 سباحاً، وتقام السباقات في حوض أولمبي بطول 50 متراً، بنظام النهائيات المباشرة بالتوقيت.

وتنطلق منافسات السبت في العاشرة صباحاً بسباق 800 متر حرة، وتتواصل بسباقات 50 متراً صدراً و100 متر حرة و400 متر فردي متنوع و100 متر ظهر، فيما تبدأ الفترة المسائية عند الخامسة، وتشمل سباقات 200 متر ظهر و400 متر حرة و200 متر صدر و50 متراً فراشة.

وتستكمل المنافسات الأحد على فترتين، وتبدأ الأولى في التاسعة صباحاً بسباق 1500 متر حرة، تليها سباقات 50 متراً حرة و100 متر صدر و100 متر فراشة، بينما تنطلق الفترة المسائية في الرابعة عصراً، وتختتم بسباق 200 متر فراشة. ويتصدر الوصل قائمة الأندية المشاركة بـ45 سباحاً، يليه الفجيرة للفنون القتالية بـ40 سباحاً، ثم نادي أبوظبي للرياضات المائية بـ34 سباحاً.

وأكد محمد السويدي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات المائية، أن البطولة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وتطوير مستويات الناشئين، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 200 سباح تعكس تطور قاعدة اللعبة، معرباً عن تطلعه إلى تسجيل أرقام قياسية وطنية جديدة، وأشار إلى تواصل المرحلة الثانية من البطولة يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بمنافسات العمومي والفئات العمرية الأصغر والبنات.