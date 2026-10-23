دوري الشطرنج يعود بالجولتين الثالثة والرابعة

تتواصل غداً السبت منافسات بطولة الدوري العام للشطرنج، بمسابقتي الفئة المفتوحة والسيدات، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج ضمن مسابقات الموسم الرياضي الحالي، بإقامة الجولتين الثالثة والرابعة على مدار يومين، في ضيافة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بفندق إنتركونتيننتال، وسط سعي الأندية المشاركة إلى تعزيز مواقعها في جدول الترتيب قبل الجولتين الأخيرتين من البطولة.

وتُقام منافسات الفئة المفتوحة في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، حيث تشهد الجولة الثالثة غداً مواجهتي الفجيرة مع الشارقة، ودبي مع أبوظبي، فيما يلتقي في الجولة الرابعة بعد غد الأحد الشارقة مع أبوظبي، ودبي مع الفجيرة.

وكانت منافسات الفئة المفتوحة قد شهدت عقب الجولة الثانية تصدر الشارقة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، فيما حل أبوظبي ودبي في المركزين التاليين برصيد نقطتين لكل منهما، بينما لا يزال رصيد الفجيرة خالياً من النقاط، ما يمنح مواجهات الجولتين الثالثة والرابعة أهمية كبيرة في تحديد ملامح المنافسة قبل ختام المسابقة.

وفي مسابقة السيدات، تُقام الجولتان الثالثة والرابعة يومي السبت والأحد، حيث يلتقي أبوظبي مع العين، ودبي مع العين، في مواجهات يسعى خلالها كل فريق إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويتربع دبي على صدارة ترتيب السيدات برصيد 4 نقاط، يليه أبوظبي والعين برصيد نقطتين لكل منهما، فيما يسعى كل فريق إلى تحقيق نتائج إيجابية قبل الوصول إلى الجولتين الأخيرتين.

وتُختتم منافسات الدوري يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بإقامة الجولتين الخامسة والسادسة في نادي الشارقة للشطرنج. ففي الفئة المفتوحة، يلتقي الشارقة مع دبي، والفجيرة مع أبوظبي في الجولة الخامسة، فيما تشهد الجولة السادسة مواجهتي الشارقة مع الفجيرة، وأبوظبي مع دبي.

أما مسابقة السيدات، فتشهد الجولة الخامسة لقاء العين مع أبوظبي، على أن تجمع الجولة السادسة أبوظبي مع دبي، في ختام المنافسات التي يتطلع خلالها المشاركون إلى إنهاء مشوارهم بأفضل النتائج.