عبد المجيد حسين: القرعة لم تخدم شباب الأهلي والعين في كأس رئيس الدولة

وجّه عبد المجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، الشكر إلى جماهير النادي التي حرصت على مساندة الفريق خلال مواجهته أمام العين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن دعمها المتواصل كان له أثر كبير في تحفيز اللاعبين، خصوصاً في ظل الظروف التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية، كما أشاد بحضور جماهير العين، التي أسهمت في إضفاء أجواء مميزة على المباراة، وعكست القيمة الكبيرة للفريقين في كرة القدم الإماراتية.

وأعرب عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه شباب الأهلي على العين، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، مؤكداً أن الانتصار جاء أمام منافس كبير يمتلك شخصية البطل، ويستحق الاحترام والتقدير لما قدمه من مستوى فني وروح قتالية طوال المباراة، وقال: «أشكر جماهير شباب الأهلي من كل قلبي على دعمها الكبير للفريق، رغم الظروف التي عشناها خلال الفترة الماضية، كما أشكر جماهير العين التي حضرت وأسهمت بحضورها في إضفاء جمالية كبيرة على المباراة، وأوجه الشكر أيضاً إلى لاعبي الفريقين على ما قدموه من أداء، والحمد لله رب العالمين على هذا الفوز الصعب والثمين أمام فريق كبير أعتبره بطلاً».

وأضاف أن قرعة الكأس الغالية لم تكن في مصلحة الفريقين، معتبراً أن المواجهة المبكرة بين شباب الأهلي والعين تعني خروج أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، وهو ما يمثل خسارة فنية للبطولة، في ظل المكانة التي يتمتع بها الناديان وما يمتلكانه من إمكانات فنية وخبرات كبيرة، وأوضح: «بكل أمانة، القرعة لم تخدمنا، وربما حرمت البطولة من بطل محتمل، لأن بالتأكيد البطولة ستخسر في المرحلة المقبلة فريقاً كبيراً بحجم العين، لكن هذه هي ظروف كرة القدم، ولا بد من تقبل نتائج القرعة والتعامل مع متطلبات المنافسة».

وحرص نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم على توجيه التحية إلى فريق العين، رغم خسارته وخروجه من المنافسة، قائلاً: «أقول للعين حظاً أوفر، فقد قدم مباراة كبيرة وبطولية، وأظهر شخصية البطل وشخصية الفريق الكبير، والعين يمتلك عناصر مميزة، وأثبت خلال المباراة أنه منافس قوي لا يستسلم بسهولة، وهو ما جعل المواجهة صعبة على الفريقين حتى النهاية».

وتوقف عبد المجيد حسين عند صعوبة المواجهة من الناحية البدنية والفنية، في ظل خوض الفريقين مباراتين متتاليتين خلال فترة زمنية قصيرة، موضحاً أن تكرار اللقاء بين فريقين بحجم شباب الأهلي والعين خلال ثلاثة أيام يفرض تحديات كبيرة على اللاعبين والأجهزة الفنية، خصوصاً أن كل فريق يدخل المباراة الثانية وهو يمتلك معرفة أكبر بمفاتيح لعب منافسه ونقاط قوته وضعفه.

وأوضح إن المباراة اتسمت بطابع تكتيكي واضح من الجانبين، ولا سيما شباب الأهلي، الذي نجح في التعامل مع مجريات الشوط الأول بصورة جيدة، واستغلال الفرص المتاحة أمامه للتقدم بهدفين، وهو ما كان من الممكن أن يمنحه أفضلية أكبر ويجعل مهمته أكثر سهولة في بقية اللقاء.

وأضاف: «بدأ فريقنا المباراة بصورة جيدة، وقدم شوطاً أول مميزاً، ونجح اللاعبون في تسجيل هدفين والتقدم بشكل جيد، وكان بإمكاننا تسهيل المهمة على أنفسنا، لكن فريق العين أظهر شخصيته القوية وشخصية البطل، وتمكن من العودة إلى أجواء المباراة، ما زاد من صعوبتها ورفع مستوى التحدي على لاعبينا».

وأشار إلى أن قوة العين وخبرته أسهمتا في إبقاء المباراة مفتوحة حتى مراحلها الأخيرة، الأمر الذي تطلب من لاعبي شباب الأهلي التعامل بتركيز وانضباط مع مختلف الظروف، وعدم التفريط في الفرصة التي أتيحت لهم لحسم المواجهة وانتزاع بطاقة التأهل.

واختتم عبد المجيد حسين حديثه بالتأكيد على أن الأهم بالنسبة إلى شباب الأهلي كان تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قائلاً: «في النهاية، الحمد لله رب العالمين، نجح فريقنا في استغلال الفرصة التي أتيحت له، وحقق الفوز والتأهل أمام منافس كبير، ومثل هذه المباريات تؤكد قيمة البطولة وصعوبة المنافسة فيها، وعلينا الآن التركيز على المرحلة المقبلة، والاستفادة من الإيجابيات التي خرجنا بها من هذه المواجهة».